PM encontra ‘casa bomba’ e prende dupla envolvida com tráfico de drogas no interior de SP

Os policiais militares descobriram, na quarta-feira (16), um imóvel utilizado para o armazenamento de drogas e prenderam um homem e uma mulher, de 26 e 31 anos. A suspeita recebia um pagamento ao “alugar” o apartamento para integrantes do tráfico guardarem os entorpecentes. O flagrante aconteceu em Atibaia, região de Campinas, no interior de São Paulo. Porções de maconha, cocaína, crack e mais de 30 litros de lança-perfume foram apreendidos.

A “casa bomba” foi descoberta por meio de uma informação obtida pelos policiais de que um dos apartamentos do conjunto habitacional estava sendo usado como ponto de venda de drogas. Os militares identificaram o imóvel, entraram no prédio e foram recebidos pela mulher, que acompanhou as buscas. O segundo suspeito também estava no local.

Espalhadas pelo imóvel, a equipe encontrou diversas embalagens espalhadas, além de quatro balanças de precisão e anotações do tráfico. Foram apreendidas mais de 700 porções de drogas, entra maconha, cocaína e crack, além de 34 litros de lança-perfume e cinco comprimidos de ecstasy.

Após a prisão, a dupla foi levada à delegacia. Ambos permanecem à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia de Atibaia.