PM é morto em tentativa de assalto na rodovia Anhanguera

Um policial militar de 34 anos foi morto a tiros em Campinas, interior de São Paulo, na noite desta quarta-feira (16) ao reagir a abordagem de criminosos.

Ninguém foi preso até o momento.

O crime aconteceu quando o policial passava de moto pelo km 105 da rodovia Anhanguera (SP-330), sentido interior, na altura do bairro Nova Aparecida, no limite com a cidade de Sumaré.

Segundo a polícia, o policial Juan Comitre de Mello, que estava à paisana, foi abordado por quatro criminosos em duas motocicletas. Os assaltantes ultrapassaram o policial e pararam os veículos na frente dele, forçando a parada.

Eles anunciaram o assalto, Mello reagiu e foi atingido por dois tiros na região do tórax.

Imagens de câmeras de segurança da via mostram que o policial desceu da moto e foi cercado pelos criminosos. Na sequência, há um clarão e ele fica caído na pista.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas ele morreu ainda no local.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), os criminosos abandonaram as motos e fugiram a pé. A arma do policial e as motocicletas usadas no crime foram apreendidas.

O caso foi registrado como homicídio e tentativa de roubo pelo plantão da 2° Delegacia Seccional de Campinas. As investigações estão em andamento para identificar e prender os criminosos.