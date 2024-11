PM é baleado em tentativa de assalto na rodovia dos Imigrantes

Um policial militar de folga ficou ferido durante uma tentativa de assalto na noite deste domingo (10), na rodovia dos Imigrantes, na altura do bairro Cursino, zona sul de São Paulo.

O crime aconteceu por volta das 22h. Ele estava em uma motocicleta, com a mulher na garupa, quando quatro criminosos apareceram em duas motocicletas e o abordaram.

O PM parou no acostamento e houve troca de tiros, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública). Ele foi atingido na região do peito.

Ele foi socorrido pela PM e levado ao Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya, onde ficou internado, de acordo com a SSP.

Os quatro criminosos conseguiram fugir. Ninguém foi preso até o momento.

A mulher do policial não ficou ferida.

O caso foi registrado como tentativa de latrocínio no 26° DP (Sacomã), que requisitou perícia.

A Secretaria Municipal de Saúde foi procurada e respondeu que não tem autorização para informar o estado de saúde do militar.