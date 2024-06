PM descobre ‘casa bomba’ em Itupeva com 35 kg de drogas

A Polícia Militar apreendeu 35 quilos de drogas, entre maconha, cocaína e crack, que estavam em uma “casa bomba” em Itupeva, na região de Campinas. Um homem, de 32 anos, foi preso em flagrante na ação.

A equipe do 11º Batalhão de Polícia Militar do Interior recebeu informações sobre um apartamento no Parque das Hortênsias que era usado para esconder drogas. Os moradores denunciaram o forte odor de entorpecente que saía do local.

Assim que os policiais chegaram ao endereço, encontraram o suspeito, que destruiu o próprio celular antes da abordagem. Nas buscas dentro do imóvel, os policiais encontraram 22 quilos de maconha, 11 de cocaína e um de crack, além de 15 frascos de lança-perfume.

O homem, de 32 anos, preso em flagrante, foi encaminhado ao Distrito Policial e o caso registrado como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito na Delegacia de Itupeva.