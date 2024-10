PM de São Paulo prende dupla que deu golpe em idosa em agência bancária no sul de MG

A Polícia Militar de São Paulo prendeu duas mulheres, de 23 e 26 anos, na quinta-feira (3), por enganarem uma idosa e furtarem o dinheiro que ela havia sacado em uma agência bancária na cidade de Extrema, em Minas Gerais. As golpistas tentaram fugir, mas foram abordadas na região por policiais de Campinas (SP), na avenida Brasil.

A vítima acionou a Polícia Militar local e informou que uma mulher havia oferecido ajuda dentro da agência enquanto ela realizava um saque. A golpista, após enganar a idosa, retirou R$ 3 mil da conta e fugiu com o dinheiro em um carro.

Os agentes analisaram câmeras de segurança, identificaram o veículo da suspeita e a rota utilizada para a fuga. Ela, uma comparsa e outras três pessoas estavam no carro.

Os policiais paulistas foram acionados para ajudar na ocorrência. Os militares foram até a região, localizaram o veículo e detiveram as suspeitas assim que passaram pela avenida, no extremo sul de Minas, a 110 km de Campinas.

Ao abordar as mulheres, a equipe encontrou R$ 2,9 mil na bolsa de uma delas e o restante com outra comparsa. As outras pessoas que estavam no veículo são investigadas por envolvimento no crime.

O dinheiro foi devolvido à vítima, e a dupla foi encaminhada à delegacia. O caso foi registrado na Delegacia de Bragança Paulista como furto.