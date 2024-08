PM de folga atira várias vezes e mata suspeito durante assalto em São Paulo

Um policial militar de folga matou baleado um suspeito de tentativa de assalto na zona sul de São Paulo. Um vídeo de câmera de segurança flagrou o momento.

O agente, de 28 anos, aparece atirando diversas vezes contra o jovem, de 21.

O vídeo mostra o assaltante chegando momentos antes em uma moto branca de modelo Hyundai HB20. Armado e ainda em cima da motocicleta, ele se aproxima do carro onde o policial militar e uma mulher estão, em frente a uma casa.

Suspeito é atingido por tiros e cai da moto. Com a queda, ele derruba a arma no chão e tenta se levantar, mas não consegue após disparos sucessivos do policial.

Veja o vídeo:

Ferido foi levado ao Pronto Socorro do Hospital Saboya, mas não sobreviveu. As armas dos envolvidos foram apreendidas e encaminhadas para perícia.

Caso foi registrado como resistência, morte decorrente de intervenção policial e tentativa de roubo. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa investiga o episódio e a Polícia Militar acompanha as apurações, informou a SSP (Secretaria de Segurança Pública).