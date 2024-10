PM apreende 100 kg de maconha na Baixada Santista

A Polícia Militar apreendeu mais de 100 quilos de maconha nesta segunda-feira (28). A droga estava em um veículo abordado na Avenida Marginal, em São Vicente, na Baixada Santista. O motorista conseguiu fugir. A ocorrência está em andamento.

Policiais Militares da 3ª Companhia do 39º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) realizavam patrulhamento ostensivo e preventivo no bairro Jardim Rio Branco, quando viram um carro em alta velocidade e iniciaram o acompanhamento.

Na altura da rua Perpétua de Oliveira Freitas, o motorista desembarcou e fugiu a pé.

Em vistoria ao veículo, os policiais encontraram 88 tabletes de maconha, que totalizaram 100 quilos da droga e um celular. As drogas e o veículo foram apreendidos.

O caso está sendo registrado como tráfico de drogas no Distrito Policial Sede do município. As investigações prosseguem para identificação do motorista e outros possíveis envolvidos.