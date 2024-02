PM Ambiental prende homem desmanchando carro em Paranapiacaba

Policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Ambiental prenderam nesta segunda feira (5) um homem, de 26 anos, flagrado desmanchando um carro no Parque Estadual da Serra do Mar, em Paranapiacaba, município de Santo André. Na ação, um revólver calibre 22, além de diversas ferramentas para o desmanche dos veículos foram apreendidas.

Durante patrulhamento na Unidade de Conservação (UC), três suspeitos foram vistos desmanchando um veículo vermelho, próximo à rodovia. No momento em que viram a viatura, os homens fugiram para a mata, mas um deles foi capturado.

Nas buscas pelo local, foram encontradas diversas ferramentas usadas no desmanche, além de um revólver calibre .22 de origem argentina.

O veículo foi apreendido, e a dona acionada. Ela disse que deixou o carro em uma concessionária, que conheceu por meio de whatsapp.

Imagem divulgação SSP-SP

O veículo foi apreendido, e o suspeito conduzido ao 6º DP de Santo André, onde o caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo e localização/apreensão de veículo.