Planetário Ibirapuera resgata história astronômica com sessões especiais ao vivo sobre o céu dos dinossauros

Os visitantes do Parque Ibirapuera, administrado pela Urbia, já podem se preparar para uma viagem astronômica e pré-histórica única. O Planetário Ibirapuera convida os frequentadores do espaço a assistirem às sessões especiais ao vivo O Último Céu dos Dinossauros, que serão realizadas no próximo final de semana. No dia 21, às 17h, e no dia 22, às 15h, os espectadores terão a oportunidade de reviver os últimos momentos de existência destes animais fantásticos, além de visualizar como o universo mudou ao longo de mais de 60 milhões de anos.

Esse grupo de répteis gigantes viveram na Terra durante a Era Mezosoica, que se dividiu entre os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. O surgimento desses seres ocorreu durante o Triássico, enquanto no período subsequente houve a multiplicação das espécies e, por fim, sua extinção se deu no decorrer do Cretáceo. Durante as sessões, os participantes irão se aprofundar, do ponto de vista astronômico, como foram os últimos momentos dos dinossauros no planeta.

Para aproveitar ao máximo, a Urbia recomenda chegar com antecedência, ir agasalhado e desligar o celular durante as apresentações. Os ingressos já estão disponíveis pelo Urbiapass.

Sessões especiais ao vivo no Planetário Ibirapuera: O Último Céu dos Dinossauros

Datas e horários: 21 de setembro, às 17h, e 22 de setembro, às 15h

Localização: cúpula do Planetário Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04094-050 – Portão 10

Ingressos: Urbiapass