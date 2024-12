Planetário Ibirapuera anuncia sessão ao vivo sobre a magia da Estrela de Belém

O espírito natalino tomou conta do parque mais amado de São Paulo e chegou ao Planetário Ibirapuera, trazendo em sua programação uma sessão especial que promete encantar a todos. No dia 21 de dezembro, às 17h, e 22, às 15h, o espaço, administrado pela Urbia, convida o público a participar de uma experiência única, que desvendará teorias científicas por trás da famosa Estrela de Belém, um evento raro, enigmático e frequentemente descrito pelos astrônomos como uma luz brilhante que domina o céu.

A apresentação mostrará um estudo fascinante que sugere que este corpo celeste pode ter sido, na realidade, uma impressionante conjunção planetária, um cometa ou uma supernova, sendo alguns dos fenômenos capazes de fazer com que ela brilhasse intensamente por um longo período. Esse mistério histórico será desvendado pelo astrofísico do Planetário, Marcelo Rubinho, que, com olhar científico, revela a conexão do astro com o clima de Natal.

A sessão é destinada a todas as idades, de crianças a adultos. Os ingressos estão disponíveis no Urbiapass por R$ 30, a inteira, e R$ 15, meia-entrada.

Sessão especial ao vivo ‘A Estrela de Belém’ no Planetário Ibirapuera

Data: 21 de dezembro, às 17h, e 22 de dezembro, às 15h

Local: Planetário Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana, São Paulo – SP, 04094-050 – Portão 10

Público: livre para todos os públicos

Ingressos: Urbiapass