Planejamento para 2025 é pauta do Sebrae-SP Notícias

Com a finalização de um ano, é hora de rever quais metas foram alcançadas e planejar as ações para o ano seguinte. O Sebrae-SP Notícias desta segunda-feira, 16 de dezembro, traz dicas de como empreendedores podem elaborar um planejamento eficaz para os negócios em 2025.

O programa conta a história do restaurante Família Kariri, que fica localizado no Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo. Sandro Alves Pessoa, sócio do restaurante e filho da fundadora, dona Francisca, participou de programas do Sebrae-SP, como o Empretec e o ALI Produtividade, e compartilhou como o planejamento e as capacitações foram essenciais para a expansão dos negócios.

A edição de hoje também conversou com Adriana Barbosa, gestora de projetos do Sebrae-SP, que deu dicas de como empreendedores podem fazer um bom planejamento com foco no crescimento dos negócios. A gestora destaca a importância de buscar capacitação e ter metas claras.

O programa também traz um trecho do Singularidade Delas, programa do Sebrae-SP que neste mês também abordou a importância do planejamento. A consultora Ana Flávia conversou com as empreendedoras Samyra e Ariani, que falaram sobre a importância do planejamento em seus negócios ao longo de 2024. O programa vai ao ar na próxima quarta-feira (18), no canal do YouTube do Sebrae-SP.

A agenda do Sebrae-SP Notícias destaca as inscrições para o Programa ALI- Agentes Locais de Inovação e o vestibular da Faculdade Sebrae, que está com vagas abertas para o primeiro semestre de 2025.

O Sebrae-SP Notícias vai ao ar a partir das 17h no canal do YouTube do Sebrae-SP. Para assistir, clique em Link.