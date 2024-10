PL de São Caetano conquista maior bancada na Câmara de Vereadores e elege prefeito em 2024

O Partido Liberal (PL) de São Caetano do Sul saiu vitorioso nas eleições municipais de 2024, consolidando sua posição como a maior força política da cidade. Além de eleger cinco vereadores, ampliando sua bancada que contava com três cadeiras em 2020, o partido também comemorou a eleição de Tite Campanella como prefeito. Com 60.858 votos, o equivalente a 59,61% do total, Campanella reafirma o protagonismo do PL na liderança da cidade.

O PL São Caetano obteve 20.451 votos para a Câmara de Vereadores, dos quais 1.769 foram da própria legenda, destacando-se como o partido mais votado da cidade. A segunda legenda mais votada obteve 766 votos, evidenciando a ampla vantagem do PL.

Para o deputado estadual Thiago Auricchio, principal liderança do partido na cidade, o resultado é fruto de um trabalho consistente e de proximidade com os cidadãos. “Esses resultados mostram que a população confia no trabalho que o PL vem realizando em São Caetano. Com a eleição de Tite Campanella e a ampliação da nossa bancada na Câmara, estamos ainda mais preparados para continuar avançando em políticas públicas que melhorem a qualidade de vida da nossa população. Agora, o nosso foco será manter esse diálogo aberto com a sociedade e implementar as propostas que levamos às ruas”, afirmou o deputado.

Com essa expressiva vitória, o PL de São Caetano se consolida como o principal partido da cidade, e seguirá firme em seu compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento local e pelo bem-estar de todos os cidadãos.