Pix por aproximação já está disponível no Sicredi

Já estão disponíveis em todas as cerca de 270 mil máquinas de cartão (POS) do Sicredi transações por meio do Pix por Aproximação. Em paralelo, a instituição financeira cooperativa também disponibiliza aos associados com smartphones com sistema Android a funcionalidade de pagamento com Pix por Aproximação por meio da carteira digital Google Pay, sem a necessidade de acesso ao Aplicativo do Sicredi.

As novidades são fruto da evolução do Open Finance que proporciona a Jornada Sem Redirecionamento a partir da qual é possível realizar a interação entre dois aplicativos como, por exemplo, o Aplicativo do Sicredi e Google Pay. “O Sicredi foi incluído desde o projeto piloto do Pix por Aproximação do Banco Central por estar entre as maiores detentoras de pagamento em volume de transações, que representam 99% das operações financeiras realizadas neste âmbito. Isso nos permitiu oferecer este benefício para os nossos associados”, explica Paula Fantinel, gerente de Open Finance do Sicredi.

“Esta novidade é uma parceria com o Banco Central e representa uma praticidade muito grande para nossos associados, pois permite um pagamento por aproximação semelhante ao que acontece com os cartões digitais. Nossas máquinas de cartões estão sendo preparadas com as melhores soluções do mercado e o Pix por Aproximação oferece uma experiência simples e prática”, destaca o superintendente de Produtos do Sicredi, Felipe Sessin.

A tecnologia empregada para pagamentos por aproximação é a NFC (Near Field Communication), que fornece uma robusta camada de proteção e mecanismos antifraude. De acordo com dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), em setembro de 2024, a quantidade de compras com cartões e outros dispositivos por aproximação atingiu 65% dos pagamentos presenciais.