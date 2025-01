PIX continua benéfico para comerciantes

A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) se manifestou sobre as notícias que circulam nas mídias e redes sociais, alertando que não há aumento nas cobranças de PIX por parte dos comerciantes devido a mudanças nas taxações das operações de PIX. A entidade esclareceu que, até o momento, as novas normas estabelecidas pela Receita Federal não impactaram as regras do PIX, e as transações continuam da mesma forma.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) também emitiu um comunicado para tranquilizar a população, destacando que não houve alteração nas taxas do PIX.

Recentemente, a Receita Federal anunciou que vai revogar as normas que ampliavam a fiscalização de PIX em transações acima de R$ 5.000 para pessoas físicas, e que o governo editará uma medida provisória (MP) para equiparar o PIX ao pagamento em dinheiro.

A novidade é que as instituições financeiras, que já eram obrigadas a repassar informações das transações bancárias dos usuários à Receita Federal, agora deverão informar também o valor mínimo das movimentações financeiras a partir de R$ 5.000 para pessoas físicas e R$ 15.000 para pessoas jurídicas.

A ACSP reforça que as transações via PIX são seguras, e essa modalidade de pagamento continua sendo gratuita para os comerciantes que optam por receber por ela. Não existe qualquer taxação adicional, ao contrário do que acontece com as maquininhas de cartão de crédito e débito.