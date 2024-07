Piscinas dos Centros Educacionais Unificados estarão abertas segunda e terça-feira

Para atender a população durante o feriado prolongado, os 58 Centros Educacionais Unificados (CEUs) da capital estarão abertos. Na segunda (8) e na terça-feira (9), o horário de funcionamento das unidades será das 8h às 18h. A recreação nas piscinas estará aberta ao público.

Os moradores que quiserem utilizá-las podem fazer a carteirinha ou cadastro no CEU, de forma totalmente gratuita. É necessário apresentar os seguintes documentos:

Identificação pessoal com foto (RG, CNH e RNE);

Uma foto 3X4;

Comprovante de residência;

É obrigatório o uso de roupa de banho.

Unidades com piscinas em funcionamento

Butantã

Campo Limpo

Cantos do Amanhecer

Capão Redondo

Casa Blanca

Feitiço da Vila

Guarapiranga

Vila do Sol

Cidade Dutra

Navegantes

Parelheiros

Três Lagos

Vila Rubi

Jardim Paulistano

Paz

Freguesia Do Ó

Água Azul

Barro Branco

Inácio Monteiro

Lajeado

Heliópolis

Meninos

Vila Alpina/ Vila Prudente

Azul da Cor do Mar

Parque do Carmo

São Pedro/ José Bonifácio

Jaçanã

Parque Novo Mundo

Tremembé

Parque São Carlos

Vila Curuçá

São Miguel / Luiz Melodia

Três Pontes

Parque Veredas

Arthur Alvim

Carrão/ Tatuapé

Tiquatira

Vila Atlântica

Pêra Marmelo

Jaguaré

Perus

Taipas

Pinheirinho

Alvarenga

Alto Alegre

Sapopemba

São Rafael

Rosa da China

São Mateus

Para ter acesso à programação completa, endereços, com as atividades culturais e esportivas, clique aqui.