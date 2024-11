Pio Mielo sugere ampliar horário do Hospital Veterinário em São Caetano

O presidente da Câmara de São Caetano do Sul, professor Pio Mielo (PSD), apresentou uma indicação à Secretaria Municipal de Saúde (Sesaud) solicitando a realização de estudos para ampliar o horário de funcionamento do Hospital Veterinário Universitário Municipal São Lázaro, com a proposta de atendimento 24 horas.

Na justificativa da indicação, Pio Mielo destacou que a ampliação do horário de atendimento é essencial para atender ao aumento da demanda, especialmente em casos emergenciais. “Atualmente, o hospital funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, o que limita o acesso a emergências fora do horário comercial. Ampliar esse horário garantirá o bem-estar dos animais e proporcionará tranquilidade aos tutores que dependem dos serviços públicos de saúde animal.”

Além disso, Pio Mielo enfatizou a qualidade do trabalho desenvolvido pelo hospital em parceria com a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS). “O Hospital São Lázaro é um exemplo de trabalho e comprometimento com o bem-estar dos animais, sendo uma referência de política pública para o Brasil”, complementou.

O Hospital Veterinário São Lázaro, pioneiro na região do ABC, é a primeira unidade pública especializada em atendimento veterinário e oferece uma infraestrutura moderna, capaz de realizar até 600 atendimentos mensais. A unidade realiza procedimentos clínicos, cirúrgicos, exames de imagem (como ultrassonografia e raio-x) e testes laboratoriais para cães, gatos, pets não convencionais e, em breve, também para animais de grande porte.