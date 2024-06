Pio Mielo: “Políticas públicas de São Caetano transformam a cidade em referência para o Brasil”

O presidente da Câmara de São Caetano do Sul, professor Pio Mielo (PSD), comemorou a divulgação dos resultados publicados pelo jornal Gazeta do Povo, no dia (23/6), que analisou indicadores de municípios com mais de 100 mil habitantes e mostrou que São Caetano do Sul é a melhor cidade para se morar. O resultado foi baseado em 21 indicadores oficiais de áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura urbana.

Com base nos dados mais atualizados de cada categoria, as cidades receberam uma nota geral de 0 a 10. A nota média dos municípios brasileiros foi de 5,66 pontos. Apenas 169 cidades obtiveram nota 7 ou maior. Nenhuma delas atingiu uma pontuação tão alta quanto São Caetano do Sul (SP), que somou 7,77 pontos.

Para Pio Mielo, esse resultado é a combinação de diversos fatores que transformam o município em referência para o Brasil. “Esse resultado indica um desempenho significativamente acima da média nacional. São Caetano tem uma gestão comprometida com o presente e o futuro da qualidade de vida de seus habitantes. O caminho do desenvolvimento econômico e social não tem volta”, comemorou.

O chefe do Legislativo ressaltou que esse resultado ocorre pelo conjunto de ações administrativas. “Esses índices refletem a implantação de políticas públicas que proporcionaram que nossa cidade se transformasse em referência para o Brasil”, afirmou. “Fico muito orgulhoso em poder participar de uma gestão tão comprometida com o bem-estar das pessoas”, complementou Pio Mielo.