Pio Mielo participa de curso sobre gestão pública no Instituto Iter

O vereador e presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, professor Pio Mielo (PSD), participou na segunda-feira (9/12) de um importante curso promovido pelo Instituto Iter, com o tema “O Prefeito do Século XXI: liderando para uma gestão de resultados”. O evento reuniu autoridades e especialistas renomados para discutir práticas modernas de gestão pública com foco em eficiência, responsabilidade e inovação.

Entre os palestrantes, destaque para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, que conduziu a aula magna sobre administração pública responsável, ressaltando a importância da transparência e da eficiência como pilares de uma boa gestão.

Pio Mielo destacou a relevância do aprendizado para o aperfeiçoamento do trabalho legislativo: “É sempre um privilégio participar de encontros como este, que ampliam nossos conhecimentos e fortalecem nossa capacidade de entregar resultados concretos para a população. A responsabilidade fiscal, a eficiência e o compromisso com a transparência são valores que aplicamos no dia a dia em São Caetano”.

O curso reuniu lideranças de diferentes cidades, reforçando a importância de construir administrações públicas modernas e inovadoras. Para Pio, a experiência reforça seu compromisso com a melhoria constante da gestão pública: “A troca de ideias e o aprendizado contínuo são fundamentais para que possamos enfrentar os desafios da administração e garantir um futuro ainda melhor para nossa cidade”.