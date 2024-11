Pinheiros enfrenta recorde de roubos

O 14º Distrito Policial de São Paulo, localizado no bairro de Pinheiros, Zona Oeste da cidade, registrou um número expressivo de ocorrências de roubos entre janeiro e setembro deste ano. Com 2.798 casos reportados nesse intervalo, esse dado representa o maior índice desde que a Secretaria da Segurança Pública começou a compilar essas informações. Esse aumento simboliza um crescimento superior a 11% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Quando comparado a 2019, ano anterior à pandemia da COVID-19, quando foram contabilizados 2.041 registros, o número atual é 37% maior. O recorde anterior para o menor número de roubos ocorreu em 2020, com apenas 1.274 casos, coincidentemente no início da pandemia. Antes disso, o menor registro havia sido em 2013, com 1.404 ocorrências.

Em contraste com a elevação nos casos de roubo, o bairro experimentou uma ligeira diminuição nos furtos. Houve uma redução de 3% no total de furtos reportados, caindo de 7.481 em 2023 para 7.195 em 2024.

Esses dados evidenciam uma complexa dinâmica de segurança pública na região de Pinheiros, destacando tanto desafios quanto avanços no combate à criminalidade urbana. A análise detalhada dessas estatísticas é essencial para o desenvolvimento de estratégias eficazes que visem aumentar a segurança e o bem-estar dos moradores locais.