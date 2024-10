Pinha Presidente e Marcelinho Freitas agitam festa de 11 anos do Boteco Todos os Santos

O compromisso do dia 01 de novembro já está marcado. É nessa data que o Boteco Todos os Santos – considerado o ‘boteco de TODOS’ e ‘a casa mais alegre do mundo’ por seus frequentadores – celebra 11 anos de muito samba e pagode ao vivo!

A celebração já está preparada e terá shows especiais de grandes nomes do pagode. Marcelinho Freitas e Pinha Presidente foram escalados para alegrar a noite, conduzir a galera na palma da mão e proporcionar muito samba no pé para quem for curtir a festa.

Marcelinho Freitas, conhecido como ‘a voz marcante do pagode’, tomará conta do palco nessa noite, que promete ser simplesmente inesquecível. O artista foi vocalista do Grupo Sem Compromisso e será uma das grandes atrações no aniversário de 11 anos do Boteco Todos os Santos. Sucessos como “Mariana parte minha”, “Nascente”, “Pra ficar”, “Felicidade escondida” e “Eternamente” serão revividos na ocasião e vão levar a galera a uma incrível viagem pelo passado.

Além dele, Pinha Presidente, consagrado como um dos músicos mais admirados e aplaudidos do samba e que marcou época com o saudoso Exaltasamba, também fará parte da comemoração. Ele promete relembrar grandes sucessos do antigo grupo, além das canções marcantes em sua trajetória solo, presentes nos álbuns “O Nosso Presidente” e “Pagode do Presidente”.

As comemorações começam às 17h, com a abertura da casa para a Happy Hour regada a muita cerveja e drinks gelados. A festa se estende noite adentro com muita animação e com as tradicionais homenagens aos grandes nomes do samba e do pagode, como Alcione, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, dentre outros artistas, que estão eternizados em belíssimas ilustrações em todas as paredes da casa.

Além dos shows de Pinha Presidente e Marcelinho Freitas, o Boteco Todos os Santos ainda terá muito samba e pagode, ao vivo, com apresentações dos artistas da casa: Buiu SP e Felipe Felps.

A galera que for celebrar o aniversário do Boteco Todos os Santos pode repor as energias, após sambar sem parar, aproveitando as porções e petiscos disponíveis no cardápio, e seguir degustando as cervejas supergeladas, caipifrutas, gin & tonic, drinks e licores, que são excelentes pedidas para dar ainda mais energia e animação a quem quiser sambar até o amanhecer.