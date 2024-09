Pinacoteca de São Caetano abre nova exposição, gratuita, com obras do acervo

Parte do acervo da Pinacoteca Municipal de São Caetano do Sul entra em cartaz na exposição Legado, aquisições e um acervo em movimento, que reúne uma seleção de trabalhos artísticos, em diferentes formatos, a partir de doações recebidas nos últimos cinco anos. A abertura acontece nesta sexta-feira, 20 de setembro, às 19h, no local: Av. Dr. Augusto de Toledo, n° 255, bairro Santa Paula, em São Caetano. A visitação é gratuita, de domingo a domingo, das 9h às 19h, e livre para todas as idades.

No total, foram selecionados os trabalhos de 37 artistas. As obras foram organizadas em 2024, após inventário do acervo, e apresentadas conforme a procedência: doações espontâneas, as provenientes de exposições e as de doações realizadas a partir do convite da instituição. A curadoria da mostra é de Bruna Marassato e de Paula Fiorotti.

“Uma exposição de acervo é uma ferramenta para sua difusão, para torná-lo mais atraente, estabelecer conexões entre pessoas, artistas e a instituição. É resultado do esforço da gestão, no que concerne à preservação e conservação dessas obras, cumprindo sua responsabilidade social para que este patrimônio seja acessível a cada vez mais pessoas e que esta herança cultural permaneça disponível para as gerações futuras”, informa o texto de curadoria da mostra, assinado por Paula Fiorotti.

De acordo com Bruna Marassato, em texto curatorial: “a exposição não demonstra toda a diversidade cultural e artística da região, mas se preocupa em estabelecer novos diálogos para que o acervo seja cada vez mais rico e plural.”

Pinacoteca Municipal

Um dos pilares de atuação da Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul, a Pinacoteca Municipal iniciou suas atividades em 2002, com um acervo já constituído, proveniente de aquisições de obras participantes dos 11 salões de arte contemporânea realizados na cidade entre 1967 e 1988. Atualmente, a coleção que representa o patrimônio artístico do qual a instituição é guardiã conta com cerca de 900 obras, entre talentos do município e da região, e trabalhos de artistas com reconhecimento nacional.

SERVIÇO

Legado, aquisições e um acervo em movimento

Pinacoteca Municipal de São Caetano do Sul

Av. Dr. Augusto de Toledo, 255 – Santa Paula, São Caetano do Sul, SP

Visitação: diariamente, das 9h às 19h

Entrada: gratuita

Classificação etária: livre

Ficha Técnica

Curadoria: Bruna Marassato e Paula Fiorotti

Programação visual: NunDesign

Montagem: Sorokê Arte e Ofício

Apoio à montagem – Ingrid Marianek e Emerson Santtana

Realização: Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul

Artistas

Alfonso Ballestero

Aline Moreno

Angelita Cardoso

Camila Calicchio

Camilo Thomé

Carolina Itzá

Cecília Rocco

Célio Rosa

Cícero Dias

Cristina Niizawa

Crust

Eduardo Nunes

Eliana Trujillo

Fabrício Urbaneja

Fernanda Speda

Inos Corradin

Ise

Jeff Barbato

João Suzuki

Joice Trujillo

Lilian Arbex

Lúcio Pegoraro

Luiz Pasqualini

Luiz Prieto

Maitê Andorra

Marcos Garrot

Olinda Metran

Regis Ribeiro

Renata Volcov

Rita Branco

Sheyla Ayo

Suca Moraes

Tânia Turcato

Tatá Anastácio

Vitória Fogaça

William A.

Yuri Tabosa