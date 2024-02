Pinacoteca de Mauá comemora 20 anos com exposição que ressalta a potência cultural da cidade

A Pinacoteca de Mauá comemora duas décadas de dedicação à arte, à cultura e à comunidade local, com a exposição inédita “Pinacoteca de Mauá – 20 anos de arte, conexões e memória”. Com curadoria de Maria Luiza Meneses e Cecília Camargo, a exposição conta com mais de 60 obras que apresentam o acervo artístico municipal, sua transformação ao longo dos anos e a importância da Pinacoteca para Mauá, para o Grande ABC Paulista e para São Paulo.

A abertura acontece no dia 2 de março, das 14h às 18h, no Teatro Municipal de Mauá, e a visitação pode ser realizada gratuitamente até 5 de abril de 2024, de segunda a sábado, das 9h às 18h.

Mais informações pelo site https://www.pinacotecamaua.com/.

“A Pinacoteca de Mauá tem uma história profundamente enraizada na identidade da cidade. Fundada por decreto municipal, 50 anos após o plebiscito que conferiu autonomia a Mauá, a instituição tem sido um farol de expressão artística e cultural, ajudando a afirmar o lugar da cidade no panorama cultural da região”, ressalta Maria Luiza.

“Pinacoteca de Mauá: 20 anos de arte, conexões e memória” apresenta uma seleção diversificada, incluindo nomes proeminentes da arte brasileira como Lasar Segall, Luiz Sacilotto, Hans Grudzinski e Tomie Ohtake, com importante destaque para obras de artistas da região como Aluísio dos Santos e Dener de Souza. Algumas estarão pela primeira vez na Pinacoteca, como a série Oxum, de Talita Rocha. E outras inéditas, como obras de Yasuichi Kojima, o Díptico, de Sheyla Ayo e o vestido de Lisa Mangussi.

“A diversidade de técnicas e suportes, incluindo telas, gravuras, esculturas, instalações e têxteis, é uma característica marcante do acervo e representa a riqueza da expressão artística local”, explica Maria Luiza.

A exposição comemorativa ao 20º aniversário da Pinacoteca de Mauá é uma oportunidade única para explorar a trajetória do acervo, destacando relações afetivas entre obras e enfatizando a importância da comunidade na construção da instituição.

Relevância sociocultural

A relação estreita entre a Pinacoteca e a comunidade local se manifesta através de doações de artistas e seus familiares, colecionadores e instituições culturais, que contribuíram para o crescimento do acervo. A mobilização de tantos agentes evidencia o desejo coletivo de que a cidade fosse reconhecida a partir de sua cultura.

“Por meio da exposição, queremos consolidar o sentimento de pertença da população local em relação à Pinacoteca, mostrando como ela se tornou um espaço fundamental para a apreciação da arte e um ponto de encontro para a comunidade”, completa Cecília Camargo, curadora e responsável pela guarda e conservação do acervo, pela organização e produção de todas as exposições da Pinacoteca por 10 anos.

Além da exposição, durante a abertura, o público poderá prestigiar uma apresentação cultural do Samba Lenço de Mauá – grupo de memória imaterial tombado pelo Condephaat-Ma. O grupo é formado por 40 integrantes, todos membros da mesma família, que mantém vivo o samba paulista há 5 gerações. O Samba Lenço é uma dança representativa da cultura africana. Único grupo desse estilo em atuação no Brasil, o grupo é uma importante expressão de resistência cultural no município, tendo sua história ligada à ocupação urbana do Jardim Zaíra, uma das maiores e mais populosas regiões de Mauá.

A exposição “Pinacoteca de Mauá – 20 anos de arte, conexões e memória” é realizada por meio do edital ProAC 33/2023 – Museus/ realização de exposição em Museus , do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, – ProAC Editais.

SERVIÇO

“Pinacoteca de Mauá – 20 anos de arte, conexões e memória”

Data: 2 de março de 2024

Horário: 14h às 18h

Local: Foyer do Teatro Municipal de Mauá – Rua Nadir Alves, 353 – Vila Noemia, Mauá.

Visitação exposição

“Pinacoteca de Mauá – 20 anos de arte, conexões e memória”

Data: 2/03/2023 a 04/05/2024, de segunda a sábado, exceto feriados

Horário: 9h às 18h

Local: Rua Nadir Alves, 353 – Vila Noêmia, Mauá – SP, 09371-522

Agendamento de grupos: 11 4512-7480

SOBRE A PINACOTECA

Criada em 2003, abriga obras de artistas renomados, como Maria Bonomi, Tomie Ohtake, Manabu Mabe, Lasar Segall, Luiz Sacilotto, entre outros. Sua inauguração exibiu 50 obras representando cada ano da emancipação da cidade, que completou 50 anos em 2003. Atualmente, a Pinacoteca possui cerca de 600 obras, incluindo esculturas, pinturas, gravuras, desenhos e fotografias, além de um acervo de 436 volumes de livros de arte disponíveis para consulta no local.