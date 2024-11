Pilates na Quebrada leva qualidade de vida a moradores da Zona Sul de SP

“Depois que eu comecei a vir pra cá, aposentei a bengala e me sinto bem melhor”, conta Luiza Helena Cerqueira, de 69 anos, sobre a sua participação no projeto Pilates na Quebrada, promovido pela Prefeitura de São Paulo e desenvolvido pela Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Santo Antônio II. O projeto fez tanto sucesso que precisou ir para um local maior e, atualmente, a atividade acontece na quadra da Central Única das Favelas (Cufa) Parque Santo Antônio, na Zona Sul da capital.

O Pilates na Quebrada foi idealizado e criado em 2021 pelo educador físico Pedro Henrique Russo, 38 anos, quando ele começou a trabalhar na unidade de saúde. Pedro conta que fez uma pesquisa e viu que um número grande de pessoas relatava ter dores nas costas. A partir dessa constatação, o profissional pensou que o pilates poderia ser uma prática benéfica para os moradores da região.

“A minha intenção era promover o acesso a uma prática de qualidade na periferia. Por isso propus o projeto Pilates na Quebrada à UBS: para as pessoas se sentirem bem na sua própria quebrada”, diz Pedro.

Criado há mais de um século, o pilates é um método que combina exercícios de alongamento, fortalecimento e controle muscular, trabalhando o corpo de forma integrada e harmoniosa. Como resultados estão a melhoria da postura, da flexibilidade, da força e do equilíbrio, promovendo maior consciência corporal e saúde.

Pedro enfatiza os múltiplos benefícios do pilates: “Trabalha a mobilidade da coluna, estabilidade do joelho, a respiração, coordenação motora. Tudo isso ajuda muito no dia a dia”.

Sucesso

As aulas ministradas por Pedro começaram em uma sala, com cerca de 10 pessoas. Logo a sala ficou pequena, e hoje o projeto ocupa uma quadra, cedida pela Cufa para a atividade. De acordo com o educador, o dia com maior número de participantes contou com a impressionante presença de 135 pessoas. O sucesso levou o projeto a ser apresentado na 19ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios do 36º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems/SP), em 2023.

Magda Anjos Alves da Silva, 45, conta que estava em depressão profunda quando recebeu a orientação para fazer pilates: “Eu quase não andava, só conseguia arrastar os pés, perdi emprego por isso; eu não conseguia trabalhar”, lembra, comemorando o resultado obtido com a atividades física “Eu vi a minha evolução, é fantástico”, elogia.

Outra paciente atendida pela UBS, Erika Barboza, 27, também relata que sentiu impacto positivo em sua saúde mental após começar a atividade: “Descarrega toda aquela tensão da correria do dia a dia”.

Rede municipal

Atividades que promovem saúde fazem parte da rotina dos equipamentos da rede municipal, seguindo as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Por meio do Programa Academia da Saúde, desenvolvido dentro das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), por exemplo, são oferecidos 18 Polos Similares da Academia da Saúde, que oferecem a todos os públicos práticas de atividades físicas, integrativas, ambientais, orientação nutricional e grupos de apoio contra o tabagismo e cultura de paz.

Também as práticas integrativas e complementares em saúde (Pics) estão presentes nas UBSs da capital e contam com várias atividades envolvendo práticas físicas.

Para usufruir das estratégias de promoção da saúde e do cuidado, os munícipes podem procurar a UBS mais próxima da sua residência, sem necessidade de agendamento. A localização de todos os equipamentos da rede municipal está disponível na plataforma Busca Saúde.