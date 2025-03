Pilates fortalece os joelhos e reduz dores causadas por artrose

As dores nos joelhos afetam uma parcela significativa da população, especialmente pessoas acima dos 50 anos, devido ao desgaste natural da articulação conhecido como artrose. Segundo especialistas, uma das formas mais eficazes de minimizar esse desconforto e recuperar a mobilidade é o Pilates, que fortalece os músculos ao redor do joelho, reduzindo a sobrecarga e evitando a progressão dos danos.

Vanessa de Andrade, fisioterapeuta e especialista em Pilates, explica que a modalidade é indicada para quem sofre com dores articulares, pois trabalha o fortalecimento muscular e a mobilidade com exercícios sem impacto. “O Pilates atua na estabilização da articulação do joelho, melhorando a força dos músculos que o sustentam e, consequentemente, aliviando a pressão sobre ele”, afirma.

Além disso, a prática pode ser realizada em casa, sem a necessidade de equipamentos sofisticados. Exercícios como a elevação de perna estendida, agachamento assistido e alongamentos específicos ajudam a melhorar a flexibilidade e a circulação na região, prevenindo inflamações e dores crônicas.

Um estudo publicado no Journal of Bodywork and Movement Therapies aponta que pacientes com osteoartrite de joelho que praticam Pilates regularmente relatam redução significativa da dor e melhora na funcionalidade da articulação. A fisioterapeuta reforça que a constância na prática é essencial. “Com exercícios direcionados, é possível não só aliviar as dores, mas também recuperar a mobilidade e evitar procedimentos invasivos no futuro”, destaca Vanessa.

A especialista recomenda que pessoas que sofrem com dores nos joelhos adotem uma rotina de exercícios três a quatro vezes por semana, sempre respeitando os limites do corpo. “O importante é manter o movimento e fortalecer a musculatura, pois isso traz mais estabilidade para as articulações e reduz os impactos do desgaste natural”, conclui.

Com uma metodologia acessível e adaptável, o Pilates se mostra uma alternativa eficaz para quem busca um alívio duradouro das dores nos joelhos, promovendo mais qualidade de vida e autonomia no dia a dia.

Além do fortalecimento muscular, o Pilates também atua na melhoria da consciência corporal e da postura, fatores fundamentais para evitar sobrecarga nos joelhos. Movimentos controlados e alinhados reduzem o impacto sobre as articulações e distribuem melhor o peso do corpo, minimizando o risco de compensações inadequadas que podem agravar o problema. “Muitas vezes, a dor no joelho é consequência de desequilíbrios em outras partes do corpo, como a falta de força no core ou desalinhamento postural. O Pilates corrige esses padrões e promove um movimento mais eficiente e seguro”, explica Vanessa de Andrade.

Outro diferencial do método é a possibilidade de adaptação dos exercícios para diferentes níveis de mobilidade e condições físicas. Para pessoas com artrose avançada ou limitações severas, atividades simples, como extensões de perna e mobilizações suaves, já trazem benefícios. À medida que a força e a estabilidade melhoram, novos exercícios podem ser incorporados, sempre respeitando a individualidade de cada praticante. “O Pilates permite que qualquer pessoa, independentemente da idade ou do grau de dor, encontre uma forma segura de se movimentar e recuperar a qualidade de vida”, conclui a especialista.