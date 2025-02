O crescimento do pilates: um estilo de vida em alta

Ao explorar o Instagram, muitos usuários podem se deparar com uma nova percepção sobre o pilates, que vai além de um simples exercício. Ele se apresenta como um estilo de vida, repleto de estúdios de fitness minimalistas, roupas esportivas sofisticadas e bebidas saudáveis, como lattes de matcha.

O crescente apelo estético do pilates contribuiu para sua popularidade. De acordo com dados da plataforma ClassPass, as aulas de pilates foram as mais procuradas no último ano. A prática pode ser encontrada em diversos ambientes, desde estúdios especializados até clínicas de fisioterapia e academias tradicionais, além de plataformas digitais como Pilatesology e Pilates Anytime.

Desenvolvido por Joseph Pilates, um boxeador alemão, há aproximadamente um século, o pilates concentra-se em exercícios que visam melhorar a força do core, o alinhamento da coluna vertebral, a estabilidade das articulações e a mobilidade corporal.

Além disso, os movimentos praticados no pilates são projetados para otimizar a respiração, o que impacta positivamente tanto a função física quanto a saúde mental. Kira Lamb, instrutora clássica de pilates em Nova York, explica que essa modalidade pode ser praticada tanto em um tapete quanto em equipamentos específicos. O reformer, uma plataforma equipada com um carrinho deslizante e acessórios ajustáveis, é um dos instrumentos mais populares utilizados nas aulas.

As sessões de pilates podem variar bastante em intensidade, dependendo do instrutor e das modificações aplicadas aos exercícios. Embora os benefícios físicos sejam amplamente reconhecidos, muitos praticantes relatam resultados menos tangíveis, como uma conexão mais profunda entre mente e corpo. “As pessoas frequentemente sentem uma melhora após as aulas de pilates, mesmo que não consigam articular exatamente o porquê”, afirma Ivy Baron, instrutora em Austin.

Existem diversas abordagens dentro do pilates. Além das aulas tradicionais, surgem modalidades como as de megaformer que intensificam os treinos e potencializam o esforço cardiovascular. Apesar de compartilharem o nome “pilates”, essas variações tendem a se concentrar mais na resistência e no condicionamento físico.

Para aqueles que estão iniciando na prática ou desejam aprimorar suas habilidades no pilates, especialistas oferecem algumas dicas essenciais para maximizar os benefícios durante as sessões.

Ajustes são Fundamentais

Uma das principais orientações é não se sentir obrigado a realizar a versão mais complexa dos exercícios. No pilates, adaptar os movimentos ao próprio corpo e nível de habilidade é crucial para garantir uma experiência positiva. Kira Lamb ressalta que os exercícios podem parecer simples para iniciantes, mas essa simplicidade permite construir uma base sólida para progressões futuras.

“Se você está tensionando glúteos ou mandíbula enquanto executa um movimento, isso pode indicar que você está tentando realizar algo excessivamente avançado”, alerta Julia Rosenthal, fisioterapeuta do Brooklyn. O pilates se destaca pela sua adaptabilidade; Sofia Engelman, proprietária da Queer Body Pilates, reforça que cada exercício deve ser individualizado conforme as características de cada corpo.

Aproveitando Recursos Adicionais

Embora nem todos os instrutores incluam acessórios nas aulas de pilates no tapete, esses elementos podem oferecer suporte significativo aos praticantes. Objetos como almofadas e blocos de ioga são úteis para aliviar tensões indesejadas durante os exercícios. Baron explica que posicionar uma almofada sob a cabeça ao realizar certos movimentos pode facilitar a execução correta sem forçar a postura.

Uma toalha também pode ser utilizada como recurso versátil durante as aulas. Instruções personalizadas e adaptações são essenciais para maximizar os benefícios do pilates; caso seu instrutor não ofereça esse tipo de suporte, pode ser valioso buscar outra aula até encontrar um profissional adequado.

Investindo em Suporte Individualizado

Sessões particulares ocasionais podem ser uma excelente maneira de complementar aulas em grupo ou treinos online. Para iniciantes com aparelhos específicos, essas aulas proporcionam a familiarização com os equipamentos e possibilitam aprender modificações adequadas às suas necessidades individuais.

Embora o custo das aulas particulares varie entre $75 e $250 dependendo da localização e do profissional escolhido, muitos alunos consideram esse investimento extremamente valioso. Connie Clark, 70 anos, relata que após participar de aulas em grupo em Charlottesville (Virgínia), começou a fazer sessões particulares que ajudaram a tratar dores no pescoço e ombros com atenção personalizada. “Sinto-me muito mais conectada ao meu corpo agora”, diz ela.

Pilates como Base para Outras Atividades

Embora o pilates não cubra todas as dimensões do condicionamento físico – carecendo muitas vezes de treinamento cardiovascular intenso – ele pode servir como um excelente complemento para outras atividades físicas. Rosenthal enfatiza que todos devem incluir treinamento de força em suas rotinas; nesse sentido, o pilates pode facilitar outras práticas esportivas.

Baron frequentemente pergunta aos novos alunos sobre quais atividades eles gostariam de realizar se se sentissem mais capacitados; as respostas incluem esportes como golfe, equitação e natação. “Ninguém inicia sua jornada desejando se tornar praticante de pilates; esta prática é um meio para alcançar maior desempenho nas atividades que amamos”, conclui Baron.