Philadelphia Eagles atropelam o Kansas City Chiefs e conquistam o Super Bowl LIX

No último domingo (9), o Philadelphia Eagles sagrou-se campeão do Super Bowl LIX ao derrotar o Kansas City Chiefs pelo expressivo placar de 40 a 22, em uma partida realizada no Caesars Superdome, em Nova Orleans.

Com uma performance dominadora, a equipe da Pensilvânia não apenas neutralizou o quarterback Patrick Mahomes, mas também se destacou por sua eficiência ofensiva, superando a defesa adversária com facilidade. Este triunfo marca a segunda conquista do Troféu Vince Lombardi na história da franquia, sendo a primeira em 2017.

SUPER BOWL CHAMPIONS!

THIS ONE’S FOR YOU PHILLY! pic.twitter.com/tWxrzozMQU — Philadelphia Eagles (@Eagles) February 10, 2025

O início do jogo viu os Eagles avançarem rapidamente, com Jalen Hurts conectando um passe para DeVonta Smith. Contudo, a defesa dos Chiefs reagiu, impedindo um avanço mais substancial e forçando uma terceira descida longa. Philadelphia optou por arriscar em uma quarta descida curta, mas a tentativa foi anulada por uma falta de interferência ofensiva. Os Eagles acabaram optando pelo punt, permitindo que o ataque dos Chiefs entrasse em campo.

Após uma campanha ofensiva ineficaz de Kansas City, o time de Philadelphia retomou a posse e avançou para perto da endzone, culminando na famosa jogada conhecida como Tush Push, que resultou no primeiro touchdown da partida, colocando os Eagles na frente com 7 a 0.

Os Chiefs tentaram responder, mas foram rapidamente forçados a um three-and-out. Em nova posse dos Eagles, um erro de Hurts resultou em uma interceptação feita por Bryan Cook, devolvendo a posse aos Chiefs na linha de duas jardas. No entanto, sem conseguir avançar significativamente, Kansas City teve que retornar a bola novamente para Philadelphia.

Com os Eagles demonstrando um ataque contundente, Hurts encontrou A.J. Brown para um touchdown fácil, aumentando a vantagem para 24 a 0 antes do intervalo, após uma série de erros defensivos dos Chiefs.

Segundo tempo de domínio total

No segundo tempo, Kansas City começou com posse de bola, mas continuou sob pressão intensa. Patrick Mahomes lutou para avançar e acabou sendo sacado repetidamente pela defesa dos Eagles. Enquanto isso, Philadelphia seguiu aproveitando suas oportunidades e anotou mais um field goal, ampliando o placar para 27 a 0.

Em um esforço desesperado para reverter a situação, os Chiefs arriscaram uma quarta descida na própria metade do campo e falharam novamente. Em resposta, Hurts lançou um passe de 46 jardas para DeVonta Smith, que resultou em mais um touchdown para os Eagles (34 a 0).

Finalmente conseguindo quebrar o jejum no marcador, Mahomes encontrou Xavier Worthy para um touchdown no final do terceiro quarto. Embora tenha sido uma jogada bem executada, os Chiefs não conseguiram converter em dois pontos.

Com uma ampla vantagem no placar, Philadelphia decidiu controlar o relógio, correndo com a bola e conquistando mais dois field goals ao longo do quarto período. O jogo caminhava para o seu encerramento com os Eagles liderando por 40 a 6.

Os Chiefs ainda conseguiram marcar um último touchdown e conversão de dois pontos antes do apito final, mas isso não foi suficiente para mudar o resultado da partida. Após tentativas frustradas de recuperação da bola com onside kicks nos minutos finais, Kenny Pickett tomou conta do ataque dos Eagles e garantiu que o time mantivesse a posse até o apito final.

Com essa vitória significativa, os Philadelphia Eagles reafirmaram sua posição no cenário do futebol americano como campeões do Super Bowl LIX e agora se juntam ao seleto grupo que conquistou o troféu mais cobiçado da NFL duas vezes na história da franquia.