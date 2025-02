Taylor Swift fica dividida entre Chiefs e Eagles no Super Bowl LIX

Neste domingo (9), a cantora Taylor Swift encontrará-se em uma situação inusitada durante o Super Bowl LIX, onde o Kansas City Chiefs enfrentará o Philadelphia Eagles. A artista, conhecida por sua paixão pela NFL, se vê dividida entre o time de sua infância e o atual relacionamento amoroso.

Natural de West Reading, Pensilvânia, a aproximadamente 90 quilômetros da Filadélfia, Swift cresceu como torcedora dos Eagles. Contudo, seu envolvimento romântico com Travis Kelce, estrela dos Chiefs e tight end da equipe, complica sua lealdade esportiva. O casal mantém um relacionamento que já dura quase dois anos.

Em declarações à BBC, Kelce afirmou que a cantora irá torcer pelo Kansas City Chiefs durante o jogo decisivo. “Eu sei que o pai dela é fã dos Eagles, mas ela vai ser Chiefs desta vez, com certeza,” comentou o atleta.

Taylor Swift é uma das figuras mais esperadas nas arquibancadas do Caesars Superdome, que sediará a partida que decidirá o campeão da temporada 2024 da NFL. A presença da cantora não apenas atrai os holofotes do mundo da música, mas também amplia as expectativas para o evento esportivo.

Rumores de casamento agitam as redes

Além do dilema esportivo, circulam rumores sobre um possível pedido de casamento por parte de Kelce durante o Super Bowl. As especulações ganharam força e chegaram até plataformas de apostas internacionais, onde diversas opções estão disponíveis para os apostadores.

A odd para que Kelce surpreenda Swift com uma proposta é de aproximadamente 8,5 por euro apostado. Isso significa que uma aposta de 10 euros renderia um retorno de 85 euros caso o pedido se concretize.

Ricardo Magri, especialista em desenvolvimento de negócios no setor de iGaming e diretor executivo da EBAC, comentou sobre a importância do Super Bowl no cenário das apostas: “Globalmente, o Super Bowl sempre teve um peso similar ao da Copa do Mundo no mercado de apostas. Embora seja um evento único por ano e não tenha a mesma periodicidade da Copa, ele se destaca como um dos maiores eventos esportivos do calendário mundial.”