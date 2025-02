Veja tudo sobre o Super Bowl LIX, que acontece neste domingo (9)

O aguardado Super Bowl LIX acontece neste domingo (9) no Caesars Superdome, em Nova Orleans, onde os Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs se enfrentarão a partir das 20h30 (horário de Brasília). A partida promete ser um marco histórico, com os Chiefs buscando conquistar seu terceiro título consecutivo e os Eagles ansiosos por uma revanche após a derrota sofrida no Super Bowl LVII, há dois anos.

Os Philadelphia Eagles, representantes da Conferência Nacional (NFC), tiveram uma temporada regular notável, terminando com 14 vitórias e 3 derrotas. Durante os playoffs, a equipe superou adversários como Green Bay Packers, Los Angeles Rams e Washington Commanders para garantir sua vaga na grande final. Por outro lado, o Kansas City Chiefs, que representa a Conferência Americana (AFC), chega ao Super Bowl pela quinta vez nos últimos seis anos, após uma campanha impressionante de 15-2 na temporada regular. A equipe passou pela primeira rodada dos playoffs sem jogar, avançando para derrotar Houston Texans e Buffalo Bills antes de chegar ao grande jogo.

Historicamente, as duas equipes têm um confronto interessante. Apesar de serem tradicionais na liga, Eagles e Chiefs pertenciam a ligas diferentes até a fusão da NFL no final dos anos 1960. Desde então, as franquias se enfrentaram 11 vezes, com os Chiefs vencendo 6 e os Eagles 5. O último encontro ocorreu na temporada regular de 2023-24, onde os Eagles levaram a melhor fora de casa por 21 a 17.

Em termos de conquistas, os Chiefs já participaram do Super Bowl em seis ocasiões, tendo vencido quatro títulos. A primeira vitória foi no Super Bowl IV, em 1970. Após um longo período sem títulos, a equipe ressurgiu vitoriosa em 2019 contra o San Francisco 49ers e repetiu o feito nos dois anos seguintes. Os Eagles, por sua vez, têm um histórico mais modesto no Super Bowl, com quatro aparições e uma única vitória em 2017 contra o New England Patriots. Contudo, eles também conquistaram três títulos da liga antes da era do Super Bowl.

Entre os principais jogadores dos Chiefs destaca-se Patrick Mahomes. O quarterback de 29 anos tem sido uma força dominante desde que assumiu como titular em 2018. Mahomes liderou sua equipe a várias finais de conferência e busca se tornar o quarterback mais jovem a conquistar quatro títulos da NFL. Ao seu lado está Travis Kelce, um tight end excepcional que mantém uma conexão impressionante com Mahomes e pode quebrar recordes históricos durante o jogo.

Os Eagles contam com Saquon Barkley como sua estrela ofensiva. O running back foi indicado ao prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP) desta temporada e tem se destacado com números impressionantes tanto na temporada regular quanto nos playoffs.

No comando das equipes estão dois treinadores experientes: Andy Reid pelos Chiefs e Nick Sirianni pelos Eagles. Reid é considerado um potencial membro do Hall da Fama devido ao seu desempenho notável nos playoffs e à sua longeva carreira. Sirianni, por sua vez, já se destacou em suas poucas temporadas como técnico principal dos Eagles.

No cenário das apostas esportivas, os Chiefs são ligeiros favoritos para vencer a partida por uma margem de apenas 1.5 pontos. Embora tenham sido considerados favoritos em outras edições do Super Bowl que disputaram recentemente, este ano os Eagles também entram como competidores fortes.

Além da ação em campo, o show do intervalo será estrelado pelo rapper Kendrick Lamar. Com sucessos consagrados e uma abordagem narrativa promissora para sua apresentação, Lamar promete agitar o público presente no estádio. A participação especial confirmada é da cantora SZA, mas surpresas podem surgir durante o evento.

Com tantas histórias e talentos envolvidos nesta grande final da NFL, o Super Bowl LIX certamente promete ser um espetáculo inesquecível para fãs de futebol americano e música.