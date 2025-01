‘Brasileiro’ Tanner McKee faz sua estreia como titular dos Eagles e brilha na NFL

No último domingo (5), o quarterback Tanner McKee, que exibe a bandeira do Brasil em seu capacete, teve sua estreia como titular na equipe do Philadelphia Eagles.

Contexto da Partida

McKee, que geralmente ocupa a terceira posição na hierarquia dos quarterbacks da equipe, teve a oportunidade de iniciar a partida devido a uma série de lesões que afetaram seus colegas. O titular Jalen Hurts ficou ausente por conta de uma lesão no dedo e por estar em protocolo de concussão, enquanto o reserva Kenny Pickett também estava indisponível, tendo se machucado nas costelas.

A performance de McKee foi notável, contribuindo significativamente para a 14ª vitória da temporada dos Eagles. O quarterback completou 27 passes de 41 tentativas, totalizando 269 jardas e marcando dois touchdowns. Seu rating, que pode alcançar até 158,3 na avaliação americana, foi de 100,6.

Na semana anterior, McKee já havia demonstrado seu potencial ao substituir Pickett e levar o ataque à vitória, completando três passes de quatro tentativas para 54 jardas e dois touchdowns. Embora a amostra tenha sido breve, suas atuações chamaram atenção.

Com o título da divisão já garantido, os Eagles decidiram preservar diversos jogadores-chave durante esta partida. Entre os poupados estavam o running back Saquon Barkley e os wide receivers A.J. Brown e DeVonta Smith.

Um fato curioso sobre Tanner McKee é sua conexão com o Brasil. Ele passou quase três anos no país em atividades missionárias, durante os quais aprendeu português fluentemente. A experiência incluiu alguns meses em São Paulo e um período de dois anos em Curitiba antes de retornar aos Estados Unidos para concluir sua formação na Universidade de Stanford.

Embora McKee não seja considerado uma estrela da liga, ele ganhou destaque quando os Eagles participaram do ‘São Paulo Game’, marcando a primeira vez que um jogo da NFL ocorreu no Brasil.