PF prende ex-ministro Braga Netto em investigação sobre tentativa de golpe

Neste sábado (14), a Polícia Federal realizou a prisão do ex-ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, em uma operação que visa desdobramentos de um inquérito que investiga tentativas de golpe de Estado no Brasil, especialmente após as eleições de 2022. A detenção ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, onde o general estava sob investigação por supostamente obstruir o andamento das apurações relacionadas ao caso.

Os agentes da PF também realizaram buscas na residência do general, localizada em Copacabana. As ordens judiciais que resultaram na prisão preventiva e nas buscas foram emitidas pelo ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo caso no Supremo Tribunal Federal (STF).

Após sua detenção, Walter Braga Netto será transferido para o Comando Militar do Leste e ficará sob custódia do Exército Brasileiro.

O general já foi um nome conhecido na política nacional, tendo sido candidato a vice-presidente na chapa encabeçada por Jair Bolsonaro em 2022. Antes disso, ocupou funções relevantes como ministro da Casa Civil e ministro da Defesa, além de ter liderado a intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro em 2018.