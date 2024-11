PF revela envolvimento de Braga Netto em plano de atentado contra Lula

A recente operação deflagrada pela Polícia Federal, denominada Operação Contragolpe, trouxe à tona alegações sérias envolvendo o general reformado Braga Netto, ex-ministro da Defesa durante o governo de Jair Bolsonaro. De acordo com as investigações, Braga Netto estaria diretamente ligado a um plano que visava a eliminação do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A operação policial culminou na prisão de diversos militares de alta patente, bem como de um agente da Polícia Federal, sob suspeita de participação em uma conspiração para atentar contra figuras proeminentes do cenário político nacional. Segundo as investigações, o plano teria sido articulado em uma reunião realizada na residência de Braga Netto e fazia parte de uma estratégia maior para desestabilizar o governo recém-eleito.

O inquérito revela que os conspiradores utilizaram codinomes associados a países participantes da Copa do Mundo 2022, como Gana e Japão, para ocultar suas identidades. A operação clandestina, batizada de Operação Copa 2022, incluiu o monitoramento das atividades do ministro Moraes e discutia ações potencialmente violentas contra ele. Durante a investigação, foram interceptadas mensagens indicando preparativos detalhados para essa ação, incluindo estimativas de custos para viabilizar a operação.

Os investigadores destacaram que os envolvidos possuíam treinamento especializado em forças especiais, o que lhes permitiu empregar técnicas avançadas para dificultar a detecção de suas atividades ilícitas. Além disso, foram utilizadas linhas telefônicas registradas em nome de terceiros para evitar rastreamento.

O episódio destaca a gravidade das ameaças enfrentadas pelas instituições democráticas brasileiras e a complexidade dos desafios enfrentados pelas autoridades na manutenção da ordem constitucional. As investigações continuam em curso para apurar todos os detalhes desse plano audacioso e garantir que os responsáveis sejam levados à justiça.