Pessoas vindas de outras regiões representam 32% dos óbitos no Estado

A Fundação Seade divulgou dados sobre óbitos no Estado de São Paulo, e aponta que, em 2023, foram registrados 333.787 falecimentos, sendo 65% de pessoas nascidas no próprio estado, 32% originárias de outras unidades da federação e 2% de outros países.

Foram registrados 6.834 óbitos de cidadãos estrangeiros residentes no Estado. Destes, 83% eram originários de dez países, com destaque para Portugal (35%), Japão (15%), Itália (10%) e Espanha (8%), refletindo o peso da migração estrangeira ao longo do tempo.

A distribuição dos óbitos segundo idade e sexo revela diferenças expressivas entre os residentes naturais e os não naturais do Estado de São Paulo. Essas disparidades são mais marcantes entre os nascidos em outros países, em que 92% das mortes foram de indivíduos com mais de 60 anos. Já entre os naturais de São Paulo e de outros estados brasileiros, a distribuição dos óbitos por idade é mais semelhante. Entre os naturais, 72% das mortes foram de pessoas com mais de 60 anos.