Pesquisa traz detalhes do atendimento a cães e gatos no estado de São Paulo

O Governo de São Paulo apresentou uma pesquisa inédita que mapeou a realidade de municípios paulistas em relação ao atendimento veterinário de cães e gatos. Além de revelar em quais regiões há carência de veterinários e de serviços de castração, a pesquisa também identificou casos de acumulação de animais de estimação. Com isso, o estudo direciona os trabalhos do Programa Meu Pet, que oferece consultórios e clínicas para o atendimento veterinário.

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) realizou o levantamento com 151 cidades de todas as Regiões Administrativas em 2024. A pesquisa mostrou que 62,3% dos municípios oferecem serviços permanentes de castração, prática fundamental para o controle populacional e promoção da guarda responsável.

Além disso, cerca de 75% das prefeituras que responderam à pesquisa contam com médicos veterinários atuando diretamente no atendimento de cães e gatos. O levantamento também identificou a presença de pessoas com transtorno de acumulação de animais em 45% dos municípios.

Com isso, o estudo complementa algumas das políticas já desenvolvidas pela Semil, como o Programa Meu Pet. A iniciativa constrói consultórios e clínicas para atendimento veterinário. Pelo programa, o Governo de São Paulo garante estruturas e, posteriormente, entrega aos municípios, que passam a gerir o atendimento à população.

“Esse estudo é um marco importante para o estado de São Paulo, pois nos permite compreender as demandas locais e planejar ações específicas que beneficiem tanto os animais quanto a população humana. A partir desses dados, podemos criar políticas públicas mais eficazes, oferecer suporte técnico às prefeituras e fomentar parcerias que melhorem a infraestrutura nos municípios”, afirma Rebecca Politti, coordenadora de Defesa e Saúde Animal da Semil.

O estudo apontou ainda que 42,3% das cidades já realizaram censos populacionais de animais domiciliados e apenas 24,5% realizaram levantamentos sobre animais de rua. Embora ainda haja espaço para avanços — já que apenas um quarto dos 645 municípios do estado participaram da pesquisa —, o levantamento trouxe informações essenciais para a criação de estratégias voltadas ao manejo populacional.

“Com essas informações, será possível desenvolver iniciativas direcionadas ao controle populacional de cães e gatos, à ampliação de programas de castração e à estruturação de unidades de atendimento nos municípios que ainda não dispõem dessas condições”, reforça Rebecca. “Agora, temos dados concretos que nos permitirão priorizar investimentos, ampliar a infraestrutura nos municípios e fortalecer o trabalho conjunto com as prefeituras. São Paulo está comprometido em liderar com soluções eficientes para o manejo da população animal”, conclui a coordenadora.

Programa Meu Pet

Além do levantamento, o Governo de São Paulo ampliou o acesso a serviços de saúde animal por meio do programa Pet Contêiner, que terminou 2024 com a entrega de 16 consultórios veterinários destinados ao atendimento gratuito de cães e gatos. Com investimento de R$ 4,9 milhões ao longo do ano, a iniciativa fortalece a política de bem-estar animal e garante acesso a cuidados veterinários essenciais para a população.

A expansão do programa continuará, com até 122 consultórios a serem entregues até 2026, fruto de um investimento de R$ 45 milhões. Os contêineres têm capacidade para atender 10 animais por dia, em uma estrutura padrão de 60 metros quadrados distribuídos entre recepção, consultório, copa e sanitários. No local, são oferecidos consultas, tratamentos clínico ambulatoriais e procedimentos de baixa complexidade.

Além dos consultórios, São Paulo avança também na construção de clínicas veterinárias de maior porte. Essas unidades oferecem serviços de urgência, cirurgias, exames e internação, com capacidade para atender até 40 animais por dia. Atualmente, Araçatuba e Votuporanga já contam com clínicas em operação, enquanto Sorocaba, Santa Bárbara d’Oeste e Ribeirão Preto estão em fase final de implantação, e as obras de São José do Rio Preto foram iniciadas este ano.

As clínicas veterinárias contam com 600 metros quadrados de área e incluem recepção, quatro consultórios, centro cirúrgico e salas de internação e medicação. Desde 2022, o Governo de SP já destinou R$ 39,3 milhões para a construção e operação dessas unidades, beneficiando milhares de famílias e seus animais de estimação.