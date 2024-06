Serviço gratuito para pets: conheça onde estão os pontos do programa do Governo de SP

O Governo de São Paulo está expandindo o Programa Meu Pet, que oferece serviços gratuitos voltados à defesa e saúde dos animais domésticos. Na semana do Meio Ambiente, o município de Dois Córregos, no interior, ganha uma nova unidade da iniciativa.

O Meu Pet tem a participação do governo na construção da sede e fornecendo equipamentos aos consultórios e clínicas. Após a entrega, cada cidade gerencia o funcionamento das estruturas, delimitando carga horária, atendimento e quais serviços serão oferecidos.

O Programa Meu Pet realiza a construção de clínicas veterinárias, abastecendo os espaços para atendimentos de emergência, diagnósticos, vacinação, castração e cirurgias de cães e gatos. Além de realizar o acompanhamento no processo de adoção, administração de medicamentos, curativos e orientação sobre os principais cuidados a serem tomados para manter a saúde dos animais.

As clínicas nos municípios de Araçatuba e Votuporanga estão em pleno funcionamento, oferecendo cuidados vitais para os animais da região. Outras duas clínicas estão prontas e devem ser inauguradas em breve, em Ribeirão Preto e Santa Bárbara d’Oeste. Além disso, há uma clínica em fase de construção em Sorocaba, com previsão de entrega para setembro deste ano.

O programa também instalou 23 consultórios veterinários em contêineres. O local é equipado para consultas, vacinação e tratamentos ambulatoriais. Com uma estrutura de 60 m², as unidades não realizam cirurgias, concentrando-se exclusivamente em oferecer cuidados preventivos e terapêuticos aos animais de estimação

Veja as cidades onde as unidades do Programa Meu Pet foram entregues:

Araçaguimas

Areias

Capela do Alto

Casa Branca

Holambra

Ibaté

Igarapava

Iperó

Jarinu

Monte Alto

Nazaré Paulista

Pederneiras

Pedreira

Piracaia

Potim

Promissão

Santa Branca

Santa Cruz das Palmeiras

São Pedro

Serra Negra

Serrana

Socorro

Tremembé