SP entrega mais seis consultórios veterinários de atendimento gratuito no interior

O Governo de São Paulo inaugura entre os dias 13 e 20 deste mês seis consultórios veterinários do Programa Pet Contêiner, nos municípios de Arealva, Itararé, Magda, Osvaldo Cruz, Severínia e Taiaçu. Com a inauguração, os moradores dessas cidades ganham postos de atendimento veterinário gratuito destinado a cães e gatos. As entregas beneficiam as regiões de Bauru, Itapeva, São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Barretos.

As inaugurações fazem com que o estado chegue a 16 consultórios entregues somente neste ano, com investimento de R$ 4,9 milhões. Além das seis cidades beneficiadas, também já haviam sido contemplados os municípios de Brodowski, Cajobi, Cândido Rodrigues, Colina, Dois Córregos, Getulina, Jardinópolis, Mineiros do Tietê, Nova Granada e Valentim Gentil. No total, o Programa Pet Contêiner teve investimento de R$ 13,8 milhões e já entregou consultórios em 39 cidades (confira a relação ao final deste texto).

Cada unidade é construída pelo Governo de São Paulo, criando a estrutura de atendimento gratuito aos bichinhos. A partir da entrega, os consultórios passam a ser administrados e mantidos em funcionamento pelas prefeituras. A previsão para 2025 é investir mais R$ 6,5 milhões na instalação de outros 29 consultórios.

A expansão no Programa Meu Pet vai continuar. “Até 2026, devemos ter um total de 122 consultórios desse tipo em funcionamento, somando R$ 45 milhões em investimentos. Além disso, o programa também inclui a construção de clínicas veterinárias equipadas, de maior capacidade. Com as clínicas, o investimento na proposta de bem-estar animal sobe para R$ 118,8 milhões”, afirma o subsecretário de Meio Ambiente, Jônatas Trindade.

Os contêineres têm capacidade para atender 10 animais por dia, em uma estrutura padrão de 60 metros quadrados distribuídos entre recepção, consultório, copa e sanitários. No local, são oferecidos consultas, tratamentos clínico-ambulatoriais e procedimentos de baixa complexidade.

Clínicas veterinárias

Fazem parte também do programa de saúde e bem-estar animal do Estado as clínicas veterinárias, com capacidade para atendimento de 40 animais por dia. As unidades têm atendimento de urgência e emergência, consultas, exames laboratoriais, radiografias, ultrassonografias, cirurgias, medicações, tratamentos diversos, com uma estrutura padrão de aproximadamente 600 metros quadrados, que inclui recepção, quatro consultórios, sala de medicação, área de internação e centro cirúrgico.

O programa contempla seis dessas clínicas. Araçatuba e Votuporanga já estão em funcionamento; Sorocaba, Santa Bárbara d’Oeste e Ribeirão Preto estão em fase final para inauguração pelos municípios; e São José do Rio Preto teve as obras iniciadas.

Serviço:

Inauguração de unidades de Pet Contêiner

13/12, às 10h, Rua Guarantã, nº 160, Santa Tereza – Osvaldo Cruz

18/12, Rua Amazonas Ribas, nº 463, Centro – Itararé

18/12, às 13h, Rua Júlio Evangelista, nº 55, Centro – Arealva;

19/12, às 10h, Avenida João Bernardo da Fonseca, n° 990, Centro – Taiaçu;

19/12, às 14h, Rua 7 de Setembro, nº 1481, Centro – Magda;

20/12, às 9h, Av. Severino Secchieri, s/n, Centro – Severínia.

Confira a lista de 39 cidades que contam com consultórios veterinários Pet Contêiner:

Araçariguama, Arealva, Areias, Brodowski, Cajobi, Cândido Rodrigues, Capela do Alto, Casa Branca, Colina, Dois Córregos, Getulina, Holambra, Ibaté, Igarapava, Iperó, Itararé, Jardinópolis, Jarinu, Magda, Mineiros do Tietê, Monte Alto, Nazaré Paulista, Nova Granada, Osvaldo Cruz, Pederneiras, Pedreira, Piracaia, Potim, Promissão, Santa Branca, Santa Cruz das Palmeiras, São Pedro, Serra Negra, Serrana, Severínia, Socorro, Taiaçu, Tremembé e Valentim Gentil.