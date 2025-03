Pesquisa revela percepção positiva do turismo entre moradores de SP

Uma recente pesquisa, conduzida pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), vinculado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), revelou que 85% dos habitantes paulistas percebem o turismo como uma força benéfica para diversos aspectos, incluindo a economia, meio ambiente, cultura e planejamento municipal. Os dados são parte da Pesquisa de Percepção do Turismo 2024-2025, que recebeu apoio das prefeituras locais.

Segundo as informações coletadas, uma expressiva parcela da população, cerca de 74,3%, acredita que a atividade turística promove eventos e celebrações que valorizam as tradições culturais regionais. Além disso, 68,6% dos entrevistados reconheceram a contribuição do turismo para o planejamento urbano e gestão local, destacando melhorias na infraestrutura e logística que facilitam a mobilidade dos cidadãos.

A pesquisa também aponta que 66,4% dos participantes identificam um aumento na renda e oportunidades de emprego decorrentes do turismo. A valorização da biodiversidade e dos recursos naturais é outra consequência positiva observada por 64,2% da população entrevistada.

Particularmente nas regiões turísticas de Mananciais, Aventura e Negócios, que incluem municípios como Cotia e Embu das Artes, os impactos ambientais do turismo foram avaliados acima da média nacional, com uma nota superior a 75%. Essa percepção reforça a importância do turismo sustentável na área.

O secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, enfatizou que “um dos princípios fundamentais da atividade turística é beneficiar primeiramente os residentes locais, proporcionando novas oportunidades de emprego e melhorando os indicadores socioeconômicos”.

Apesar da visão amplamente positiva sobre os efeitos do turismo nas cidades paulistas, a pesquisa também destaca a necessidade de abordar questões negativas associadas ao aumento do tráfego e à sobrecarga em serviços públicos. Tais informações são cruciais para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes.

Este estudo realizado pelo CIET-SP marca sua quinta edição consecutiva. Os dados recolhidos oferecem uma base robusta para que gestores municipais analisem e monitorem a satisfação da população com o turismo, além de suas percepções sobre o impacto sociocultural, ambiental e econômico da atividade turística. Esse monitoramento é vital para assegurar um crescimento sustentável no setor turístico paulista.

Em relação à metodologia da pesquisa, foi utilizada uma abordagem online para coletar respostas entre 21 de novembro de 2024 e 9 de fevereiro de 2025. O levantamento contabilizou 30.016 formulários válidos enviados por 438 municípios. Compreender como os munícipes veem o turismo é essencial para avaliar a continuidade das práticas atuais e considerar ajustes na gestão dos destinos turísticos.