Pesquisa Inovadora Reverte Envelhecimento Celular em Camundongos

Uma equipe de pesquisadores chineses fez uma descoberta significativa ao conseguir reverter o envelhecimento celular em camundongos através de um tratamento que utiliza fragmentos de material genético regenerativo. O estudo foi publicado na revista científica Cell no dia 15 de outubro.

Os cientistas envolvidos pertencem a renomadas instituições da China, incluindo a Academia Nacional de Ciências em Zhengzhou, o Instituto de Biofísica da Academia Chinesa de Ciências em Pequim, o Instituto Biomédico de Taisheng e o Hospital Internacional da Universidade de Medicina Tradicional Chinesa, localizado em Xangai.

No experimento, foram extraídos exossomos – pequenas vesículas que facilitam a comunicação entre as células – de embriões humanos, os quais continham fragmentos de RNA conhecidos como miR-302b. Esses exossomos foram injetados em um grupo de 30 camundongos adultos, enquanto outros 30 receberam exossomos normais e um grupo controle recebeu apenas soro.

Os microRNAs presentes nos exossomos atuam ligando-se ao DNA das células dos roedores, inibindo a expressão de genes associados à morte celular, como Cdkn1a e Ccng2, e simultaneamente promovendo a ativação de genes que favorecem a divisão celular. Como resultado desse processo, os cientistas conseguiram interromper o envelhecimento celular, conceito que denominaram como senoreversão.

A senescência celular é um fenômeno biológico que afeta todos os organismos vivos e está relacionada ao envelhecimento das células. Essas células envelhecidas não conseguem mais se dividir adequadamente e eventualmente morrem. Este processo pode levar a alterações visíveis no organismo, como o aparecimento de fios brancos e deterioração dos tecidos.

O estudo também indica que um dos fatores que contribuem para a senescência é o acúmulo de proteínas inflamatórias, como citocinas. Embora se soubesse que esse acúmulo acelera a morte celular, até então era desafiador encontrar maneiras de retardar esse processo sem ocasionar efeitos adversos, como um aumento do risco de câncer.

A inovação deste estudo reside no uso dos exossomos contendo miR-302b, cuja função inclui a reprogramação celular e a redução da inflamação, além de estimular a proliferação celular. A longo prazo, o tratamento não só prolongou a vida útil dos camundongos como também revitalizou áreas da pelagem onde havia falhas e melhorou as funções cognitivas dos animais.

O professor Guangju Ji, do laboratório nacional de biomacromoléculas do Instituto de Biofísica e autor principal da pesquisa, destacou as vantagens do miR-302b em comparação com métodos tradicionais que eliminam células senescentes ou reduzem suas secreções inflamatórias. “Diferentemente dos senolíticos que podem causar danos aos tecidos, nossa abordagem promove a regeneração celular”, afirmou Ji.

Além disso, ele enfatizou que a capacidade do miR-302b em reverter a senescência poderia ser crucial para o tratamento de doenças associadas ao envelhecimento, como Alzheimer e doenças cardiovasculares. “A versatilidade dessa molécula abre novas perspectivas para o tratamento de distúrbios neurodegenerativos e outras condições relacionadas à idade”, acrescentou.

Os pesquisadores não observaram um aumento significativo no risco de tumor entre os camundongos tratados com os microRNAs quando comparados ao grupo controle. Os animais foram monitorados por um período aproximado de dois anos e meio.

A equipe conclui que a técnica desenvolvida pode oferecer uma nova abordagem para rejuvenescimento celular sem riscos cancerígenos observáveis em modelos experimentais. Ji finalizou afirmando: “Esses resultados sugerem que o miR-302b pode representar uma estratégia revolucionária para lidar com o envelhecimento humano”.

Para os próximos passos da pesquisa, estão sendo planejados estudos clínicos com primatas não humanos para investigar os efeitos do tratamento em condições degenerativas. Um ensaio clínico inicial em humanos está sendo planejado com foco em uma condição específica relacionada ao envelhecimento.