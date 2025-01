PerifaCon Visita abre inscrições para 2025

Já imaginou levar a cultura nerd e geek diretamente para dentro da sala de aula? Com o PerifaCon Visita 2025, isso é possível! Criado pela PerifaCon, instituição reconhecida como referência nacional em engajamento, promoção e democratização da cultura Nerd e Geek na periferia, o projeto visa levar todo esse universo as escolas, instituições de ensino e projetos sociais, conectando jovens de diferentes faixas etárias e realidades com a temática. Professores, diretores e responsáveis por unidades escolares ou instituições já podem se inscrever através deste link.

Como funciona o PerifaCon Visita?

A dinâmica do projeto acontece da seguinte maneira: a equipe de mediação se apresenta e explica o objetivo da visita. A conversa começa com a pergunta “O que é ser nerd?” e como identificar um nerd. Em seguida, são distribuídos posters da PerifaCon para o público, e os alunos devem identificar elementos presentes nesses cartazes e discutir suas percepções. Para finalizar, é realizado um quiz no estilo “passa ou repassa”, com perguntas sobre cultura pop. Os vencedores recebem brindes exclusivos. A experiência é incrível!

“Nosso objetivo é mostrar que o universo nerd vai além do entretenimento. Queremos conectar comunidades escolares às suas próprias histórias, fortalecendo vínculos locais e estimulando a participação na convenção”, comenta Andreza Delgado Criadora da PerifaCon.

Em 2024, o projeto foi um grande sucesso. No primeiro semestre, o PerifaCon Visita impactou oito locais e atendeu mais de 500 crianças e jovens. No segundo semestre, foram realizadas mais 17 visitas em escolas diferentes, atingindo um público de 1.440 jovens. Ao todo, 23 escolas e ONGs foram atendidas, com mais de 1.900 jovens participando da iniciativa.

Para 2025, acreditamos que, juntos, podemos levar a magia do universo nerd a ainda mais jovens e transformar realidades por meio da cultura e da educação. O projeto recebe o apoio institucional de Google, Transpetro, Neon e Vivo. Faça parte dessa transformação!