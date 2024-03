PerifaCon vai colar em Diadema: Quarta edição promete surpresas

Considerada a primeira convenção de cultura nerd da favela, a quarta edição da PerifaCon já tem data e local marcado: o evento será realizado nos dias 27 e 28 de julho, na Fábrica de Cultura de Diadema. O encontro, que é gratuito, tem como objetivo fomentar a cultura pop nas periferias de São Paulo. Para participar, não é necessário se inscrever.

Cerca de 13 mil pessoas estiveram presentes na terceira edição do evento, realizada em julho de 2023, na Cidade Tiradentes, e foi um verdadeiro show de entretenimento. Este ano, a convenção espera receber mais de 15 mil visitantes.

Dentro da programação deste ano estão previstos palcos com diversas atrações, lojas e editoras, além do perifa Emprega, sessão de Autógrafos, painéis, bate Papos, o concurso de Cosplay, gamer Perifa, oficinas, galeria PerifaCon e o nosso famoso Beco dos Artistas que este ano deve ultrapassar o número de inscrições do ano passado.

O edital da programação vai ao ar em março, ao todo serão 8, entre eles: Beco dos artistas; Concurso de Cosplay; Escolas na PerifaCon; Gamer Perifa – Jogos de Mesa e Desenvolvedores de Jogos; Lojas e Editoras; Praça de Alimentação e Sugestão de Programação. O evento também abre edital para Voluntários e Imprensa & Influenciadores. Para acompanhar os editais, fiquem ligados nas redes sociais e no site da convenção.

“Ficamos felizes com o resultado da última edição e agora estamos trabalhando muito para que a quarta continue impactando a vida do nosso público. Queremos construir ainda mais pontes e seguir derrubando muros. Sabemos da força e dos valores que existem nas favelas de São Paulo, então será um grande espetáculo”, declara Andreza Delgado, uma das fundadoras da PerifaCon.

Sigam o Portal PerifaCon para mais notícias sobre a cultura pop. Outras informações serão divulgadas em breve.

Serviço:

4ª edição da Perifacon

Local: Fábrica de Cultura de Diadema – R. Vereador Gustavo Sonnewend Neto, 135 – Centro, Diadema – SP, 09920-710

Data: Sábado e Domingo – 27 e 28 de julho/2024

Recomendação etária: livre.

Atividade gratuita, sem necessidade de inscrição prévia.

Para mais informações clique aqui ou envie um e-mail para imprensaperifacon@escutagestao܂com

Sobre a PerifaCon

A PerifaCon é uma iniciativa de amantes de quadrinhos, livros, desenhos e cultura pop no geral, que cresceram nas periferias de São Paulo. O evento tem como objetivo levar para a periferia esse universo que historicamente é negligenciado nessa temática, além de fomentar a cultura pop, nerd e geek nas periferias de São Paulo, contribuindo para a quebra de barreiras culturais, promovendo o acesso de marcas e produtores à periferia e vice-versa.

Sobre a Fábrica de Cultura de Diadema

As Fábricas de Cultura, Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerenciado pela Poiesis, são espaços de acesso gratuito que promovem diversas atividades artísticas. Criadas com o objetivo de ampliar o conhecimento cultural por meio da interação com a comunidade, as Fábricas oferecem uma programação cultural diversificada. Nas unidades você encontrará cursos, atividades, bibliotecas e estúdios de gravação.