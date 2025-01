PerifaCon retorna com exposição em homenagem ao funk paulista

A partir de 25 de janeiro, dia do aniversário de São Paulo, a cidade celebrará a cultura periférica e um de seus principais ritmos com a exposição Funk Arte & Resistência, no Pátio do Complexo Cultural Funarte. A PerifaCon, instituição referência nacional em engajamento e democratização da cultura Nerd e Geek nas periferias, retorna com a mostra em homenagem ao Funk Paulista, com mais de 30 obras de artistas de diversas quebradas.

A exposição segue até 25 de março e é fruto de uma residência artística promovida pela PerifaCon no início do ano passado, que proporcionou a nove jovens das periferias de São Paulo uma imersão em técnicas de artes visuais e na experiência do movimento funk. O objetivo é debater as obras criadas por esses artistas emergentes, promover o intercâmbio de vivências, combater a discriminação contra o gênero musical e destacar a periferia como produtora de arte.

A primeira mostra ocorreu na última edição da PerifaCon, em julho de 2024, e reuniu mais de 10 mil visitantes. Para Andreza Delgado, fundadora da PerifaCon e curadora da exposição, a iniciativa representou um espaço de protagonismo para esses jovens. “Sabemos das dificuldades que os artistas enfrentam, principalmente no que diz respeito à visibilidade da cultura nas comunidades. Criamos esse projeto para dar voz e espaço à produção desses talentos da quebrada. Agora, é hora de compartilhar essas obras com todo mundo”, comenta Andreza.

A exposição é gratuita e estará aberta ao público a partir das 16h do dia 25 de janeiro. Os visitantes poderão prestigiar as novas obras e conversar com artistas residentes e convidados, como Hiago Bezerra, Homem Saudade³ e Caodenado, conhecendo mais sobre o processo criativo por trás das criações.