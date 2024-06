PerifaCon 2024: Maior convenção nerd das favelas libera ingressos para sua quarta edição

A PerifaCon, primeira convenção de cultura nerd da favela, abre a retirada de ingressos para a quarta edição do evento. A entrada é totalmente gratuita e tem como objetivo fomentar a cultura pop nas periferias de São Paulo. Para garantir o ingresso, é necessário realizar a inscrição através do site da Sympla.

O evento vai acontecer nos dias 27 e 28 de julho, na Fábrica de Cultura de Diadema. Entre os artistas confirmados, estão Diva Depressão, Kl Jay, Entre Migas, Ora Thiago, Jefferson Costa, Nill, Marcelo de Salete,Pacete (Forbes Tech), Gustavo Giglio (Omelete Company), entre outros.

Cerca de 13 mil pessoas estiveram presentes na terceira edição do evento, realizada em julho de 2023, na Cidade Tiradentes, e foi um verdadeiro show de entretenimento. Este ano, a convenção espera receber mais de 15 mil visitantes.

Dentro da programação deste ano estão previstos palcos com diversas atrações, lojas e editoras, além do perifa Emprega, sessão de autógrafos, painéis, bate-papos, o concurso de Cosplay, gamer Perifa, oficinas, galeria PerifaCon e o Beco dos Artistas que este ano deve ultrapassar o número de inscrições do ano passado.

Sigam o Portal PerifaCon para mais notícias sobre a cultura pop. Outras informações serão divulgadas em breve.

Serviço:

4ª edição da Perifacon

Local: Fábrica de Cultura de Diadema – R. Vereador Gustavo Sonnewend Neto, 135 – Centro, Diadema – SP, 09920-710

Data: Sábado e Domingo – 27 e 28 de julho/2024

Recomendação etária: livre.

Atividade gratuita, sem necessidade de inscrição prévia.

Para mais informações clique aqui ou envie um e-mail para imprensaperifacon@escutagestao.com