Performance “Memória de Rio” encerra Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto nesta sexta

Nesta sexta-feira (14), termina o prazo para visitação ao 51º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto, em Santo André, uma das mais tradicionais mostras de arte contemporânea do país, reconhecida por dar visibilidade a artistas de todo Brasil. A performance “Memória de Rio”, da artista Renata Malachias, encerra a mostra deste ano com apresentações em dois horários: às 10h30 e às 14h30.

O Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto pode ser conferido no Salão de Exposições do Paço Municipal (Praça IV Centenário, s/n), de segunda a sexta, das 10h às 17h, Tanto o Salão quanto as performances têm entrada gratuita

“Memória de Rio é um trabalho em andamento, em que escuto e bordo textos sobre vivências e memórias de rios que são compartilhados comigo pelas pessoas presentes e que falam do contato do corpo delas com o corpo do rio. Os relatos são bordados sobre retalhos de algodão cru que, emendados, formam um rio de memórias.”, contou Renata. Nascida em Belo Horizonte, Renata Malachias é artista educadora, graduada em arquitetura e com especialização em arteterapia

Para criar sua arte, Renata se baseia em práticas relacionadas à vida cotidiana, observando tempos, espaços e ações que se repetem, para investigar como os ambientes manifestam as relações entre os diversos seres que neles habitam. Considerando objetos, espaços domésticos e cidades como testemunhos de diferentes modos de vida, incorpora em sua pesquisa poética palavras e textos como ferramentas de transformação, criando encontros que modificam a percepção e o significado das coisas e lugares com as quais o ser humano está acostumado.

Salão de Arte – Para a mostra deste ano foram selecionados 94 trabalhos enviados por 52 artistas. Além de pessoas da região do ABC e da capital paulista, integram a lista selecionados de cidades do interior do Estado de São Paulo, da Bahia, Pará, Paraná, Distrito Federal, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Goiás e Rondônia. O processo seletivo começou em 8 de julho, com a abertura das inscrições para os interessados em participar do Salão, sendo que o Salão recebeu 688 inscrições válidas.

Foram premiados nove artistas, sendo oito com Prêmio Aquisição (11 trabalhos que serão incorporados ao acervo da Prefeitura) e um Prêmio Estímulo. A escolha dos trabalhos foi feita pela Comissão de Seleção e Premiação, composta pela artista e pesquisadora Erica Ferrari, pelo curador e pesquisador Marcio Harum, e pela artista, professora e pesquisadora Tatiana Ferraz. Reinaldo Botelho é o curador da mostra.

As expressões, técnicas e suportes artísticos disponíveis foram pintura, desenho, net-art, ilustração, arte sonora, intervenção, instalação, site specific, gravura, escultura, objeto, performance, happening, videoarte e fotografia. Os trabalhos puderam utilizar tecnologias digitais e analógicas, linguagens híbridas e suportes diversos.

História – Criado em 1968, em plena ditadura militar, o Salão desde então abrigou parte significativa dos movimentos artísticos brasileiros, como a abstração geométrica, o novo realismo, a pop arte e arte postal, a geração 80, a produção da gravura, da fotografia, da videoarte e do graffiti, a explosão dos coletivos artísticos, das performances e arte digital, as intervenções urbanas e a arte pública.

Com isso, se constituiu como um espaço democrático que reúne público, artistas, curadores, pesquisadores e gestores em torno da missão de promover e difundir a arte contemporânea, abrindo-se para a pluralidade de produção artística e a diversidade de interesses das sociedades contemporâneas, tornando-a acessível ao maior número de pessoas possível.

Desde a fundação, o Salão vem constituindo um acervo que atualmente conta com aproximadamente mil obras, adquiridas por meio de prêmios conferidos aos artistas que participaram de suas edições. A gestão do acervo está sob a responsabilidade da Casa do Olhar Luiz Sacilotto e tem obras dos artistas Antonio Henrique Amaral, Maria Auxiliadora, Sandra Cinto, Geraldo de Barros, Alex Vallauri, Hudnilson Jr., Thomaz Ianelli, Arnaldo Ferrari, Vânia Mignone, Lothar Charoux, Rogério Degaki, Sofia Borges, João Suzuki, Luiz Sacilotto, Sergio Romagnolo, Georgia Kyriakakis, Albano Afonso, Paul Setúbal, Cristina Suzuki, Rafael Campos Rocha, Ana Teixeira, Maria Bonomi, Hermelindo Fiaminghi, Wagner Malta Tavares e outros importantes artistas brasileiros.

Serviço

Performance “Memória de Rio”, de Renata Malachias

Encerramento do Salão de Arte Contemporênea Luiz Sacilotto

Data: 14 de junho (sexta-feira), às 10h30 e às 14h30

Local: Salão de Exposições do Paço Municipal

(Praça IV Centenário, s/n)

Gratuito