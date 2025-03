PEPTA leva idosos do CRI para manhã de aprendizado no Parque Oriental

Na manhã desta quinta-feira (27), o Programa de Educação Patrimonial, Turística e Ambiental (PEPTA), da Prefeitura de Ribeirão Pires, em parceria com o Centro de Referência do Idoso (CRI), levou um grupo de idosos para uma visita especial ao Parque Oriental. A ação teve como objetivo aproximá-los de um dos principais pontos turísticos da cidade e fortalecer o vínculo com o patrimônio local.

Durante a atividade, os participantes percorreram diferentes espaços do parque, como o Caminho da Evolução, a Arena do Mosaico e o emblemático Dragão Kinryo. O passeio foi conduzido por educadores do PEPTA, que compartilharam informações sobre a história, a cultura e a importância ambiental do local.

Para muitos idosos, a experiência foi inédita. “Moro aqui há tantos anos e nunca tinha vindo ao Parque Oriental. Hoje, descobri um lugar lindo e cheio de história na minha própria cidade”, disse a aposentada Maria de Lourdes.

Além da visita guiada, o grupo participou de uma ação ambiental em comemoração ao Dia Estadual do Plantio de Árvores Nativas. Foram plantadas cinco mudas de espécies da Mata Atlântica, reforçando o compromisso com a preservação ambiental. “Nunca tinha plantado uma árvore antes. Foi emocionante saber que ela vai crescer e fazer parte deste parque tão bonito”, comentou o senhor Manoel da Costa.

O passeio também proporcionou momentos de socialização entre os participantes, que aproveitaram a paisagem e o contato com a Natureza.

Essa ação do PEPTA voltada exclusivamente para o público da terceira idade, mas a Prefeitura já estuda ampliar a iniciativa para outros entidades, assim como o CRI. A ideia é que mais idosos tenham a oportunidade de vivenciar experiências enriquecedoras e educativas dentro do próprio município.

O Parque Oriental, localizado em área privilegiada de Ribeirão Pires, combina elementos da cultura oriental com a biodiversidade da Mata Atlântica. Aberto ao público, o espaço é um dos principais pontos turísticos da região, atraindo visitantes de diferentes cidades em busca de lazer e contato com a natureza.