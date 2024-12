Mais de 2,5 mil pessoas participaram do PEPTA Ribeirão Pires em 2024

O Programa Municipal de Educação Patrimonial, Turística e Ambiental (PEPTA), iniciativa da Prefeitura de Ribeirão Pires, atingiu em 2024 um marco significativo ao envolver mais de 2,5 mil pessoas em suas atividades. Desenvolvido pelas secretarias de Turismo, Cultura, Educação e Meio Ambiente, a iniciativa somou 51 atendimentos ao longo do ano, promovendo uma experiência educativa integrada que conectou o espaço escolar às riquezas culturais, históricas e ambientais da cidade.

Voltado principalmente para crianças e adolescentes em idade escolar, o PEPTA ofereceu atividades que combinaram aprendizado teórico com vivências práticas em diversos locais, como escolas, ONGs, organizações da sociedade civil e espaços públicos. A proposta foi ampliar o conhecimento dos jovens sobre Ribeirão Pires, abordando aspectos históricos, turísticos e ecológicos por meio de visitas guiadas, circuitos interativos e ações pedagógicas criativas.

Apesar da maioria dos atendimentos acontecer nas escolas, outros grupos também podem se inscrever e participar da iniciativa. O CRI (Centro de Referência ao Idoso), por exemplo, participou de diversas ações ao longo do ano com o PEPTA.

Existem três diferentes vertentes do PEPTA:

Histórica: Os participantes tiveram a oportunidade de visitar locais emblemáticos da cidade, como o Museu Histórico Municipal e as capelas Pilar, Santa Cruz, Santo Antônio e o Memorial da Capela Santa Cruz. Nessas atividades, os alunos aprenderam sobre o legado histórico e cultural de Ribeirão Pires, explorando marcos que simbolizam a evolução da cidade.

Turística: A programação turística incluiu city tours por pontos de interesse, como o Parque Oriental, o Jardim Japonês e o Parque Luiz Carlos Grecco. Durante as visitas monitoradas, os participantes exploraram os principais atrativos da cidade, vivenciando a importância do turismo para o desenvolvimento local e para a valorização do patrimônio público.

Ambiental: Já na esfera ambiental, os destaques ficaram por conta do Circuito das Abelhas, no qual os alunos conheceram o projeto Abelhas da Mata, que valoriza as espécies nativas. Outras atividades como “Conhecendo a Mata Atlântica” e “O Incrível Mundo dos Insetos” apresentaram aspectos ecológicos, históricos e funcionais do bioma, além de ressaltar o papel dos insetos no equilíbrio ambiental.

Além de despertar a curiosidade e o interesse pelo município, o PEPTA promoveu valores essenciais como respeito, cidadania e sustentabilidade, integrando esses temas ao currículo escolar. A abordagem interativa permitiu que os alunos não apenas aprendessem sobre a cidade, mas também experimentassem sua riqueza cultural e natural de forma prática.