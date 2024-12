Pelotas (RS) inicia investigação sobre surto de intoxicação alimentar pós-Natal

A Vigilância em Saúde de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, está atualmente conduzindo uma investigação sobre um surto de intoxicação alimentar que ocorreu na noite de Natal. As autoridades sanitárias levantam suspeitas de que o surto tenha sido desencadeado pelo consumo de tortas salgadas provenientes de uma lanchonete local.

No último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, foi relatado que 57 indivíduos apresentaram sintomas como náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia. Os pacientes compartilharam um fator comum: todos consumiram tortas salgadas da lanchonete Circulu’s Lanches.

Como parte do processo investigativo, o estabelecimento foi submetido a uma vistoria pela vigilância sanitária. Amostras de diversos produtos, incluindo maionese, palmito e azeitonas, foram coletadas e enviadas ao Centro Estadual de Vigilância em Saúde em Porto Alegre para análise. Fragmentos das tortas também foram recolhidos nas residências dos clientes afetados.

De acordo com informações divulgadas pelo governo estadual, os testes realizados revelaram a presença da bactéria estafilococos coagulase positiva em uma torta salgada de frango com azeitonas, coletada no local no dia 26 de dezembro.

Marcelo Vallandro, diretor adjunto do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, comentou sobre a origem do microrganismo: “Esse microrganismo normalmente vem de falhas na manipulação dos alimentos. Pode ser resultado de lesões nos manipuladores, superfícies contaminadas ou até mesmo matérias-primas que já estavam contaminadas”.

A lanchonete Circulu’s Lanches se manifestou nas redes sociais após o surgimento dos casos de intoxicação alimentar. Em comunicado, expressou sua preocupação com a situação e reafirmou seu compromisso com a saúde e segurança alimentar ao longo dos 33 anos de operação. “Sempre pautamos nossa conduta pela valorização da saúde, do bem-estar e da confiança, trabalhando com rigorosos padrões de higiene e qualidade”, declarou a lanchonete.

O estabelecimento também se colocou à disposição para esclarecer dúvidas das famílias afetadas e prometeu fornecer apoio caso se confirme a ligação entre os sintomas apresentados e os produtos vendidos. A reportagem tentou contato com a lanchonete após a divulgação dos resultados laboratoriais, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.