Rio Grande do Sul tem novo alerta para tempestades e inundações

O Rio Grande do Sul, principalmente o norte do estado, tem nova previsão de chuvas intensas. O alerta vale, para os vales do Taquari e do Caí, Serra Gaúcha e litoral norte, mas também alcança a região metropolitana de Porto Alegre. A previsão é que a chuva ganhe intensidade durante a madrugada desta terça (18) e invada a quarta-feira (19).

“Cada uma dessas regiões deve ter resposta em razão das chuvas”, disse o governador Eduardo Leite (PSDB), em vídeo publicado na noite desta segunda-feira (17) em sua conta no Instagram, por causa do alerta de chuva.

Segundo ele, a elevação dos rios nos vales do Taquari e do Caí deverão provocar inundações.

“A chuva que a gente teve no domingo já fez elevar muito o rio [Taquari]. Ele estabilizou, mas a partir desta noite de segunda-feira, nós temos uma previsão de um novo volume de chuvas e ao longo da terça-feira deve chover bastante.”

Na Serra Gaúcha, afirmou Leite, há possibilidade de deslizamentos por causa do solo que está encharcado.

O governador disse que deverá haver evacuação nas regiões com maiores riscos.

A chuva do final de semana elevou rapidamente o nível de diversos rios, e cidades do interior gaúcho voltaram a sofrer com alagamentos. Centenas de moradores tiveram de sair de casa e voltar para abrigos.

Segundo a Defesa Civil gaúcha, 19 municípios reportaram danos em virtude de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra durante o último fim de semana.

Em boletim divulgado nesta segunda-feira, o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) disse que é alto o cenário de risco hidrológico, inclusive, na região metropolitana de Porto Alegre nesta terça. O alerta também vale para o sul de Santa Catarina.

No mesmo vídeo publicado por Leite, Cátia Valente, meteorologista da Sala de Situação montada pelo governo gaúcho por causa das inundações que devastaram parte do Rio Grande do Sul desde desde o fim de abril, o volume previsto poderá chegar a 250 mm de chuva.

“Essa chuva toda vai ganhar intensidade ao longo desta noite, madrugada, e ao longo de toda terça-feira, assim como também na quarta”, afirmou.

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, devido aos volumes acumulados para a metade norte do estado, é esperado o extravasamento da calha de rios menores, arroios, córregos, e, em seguida, a elevação dos rios principais, com possibilidade de serem ultrapassadas cotas de inundação, ocasionando transtornos aos moradores das áreas de maior de risco e a possibilidade de alagamentos nos perímetros urbanos.

Também nesta segunda, a Defesa Civil de Porto Alegre emitiu alerta preventivo, devido à possibilidade de transtornos causados por inundações.

Em 24 horas, disse a prefeitura, o nível do lago Guaíba apresentou elevação significativa, podendo passar a cotas de inundação nas regiões das ilhas e extremo sul da cidade.

“Outras áreas de Porto Alegre também estão em alerta devido às cotas elevadas dos rios afluentes e oscilações causadas pelos ventos”, disse a prefeitura.

O aviso é válido até quinta-feira, 20, e foi baseado em informações do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH/UFRGS) e da Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente.