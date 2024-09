Pedro Sampaio faz show gratuito em São Paulo

O “ASTRO” está chegando! Nesta quarta-feira (4), Pedro Sampaio promove show um show aberto ao público e gratuito para apresentar o novo projeto visual a seus fãs. O evento, com patrocínio de Beats e Bis, acontece em frente ao Teatro B32, na Av. Faria Lima, área nobre de São Paulo à partir de 18h. O disco, que conta com parcerias com J Balvin, Luisa Sonza, Marina Sena, entre outros, chega no mesmo dia, às 21h, e todas as faixas vem acompanhadas de um visualizer, que será disponibilizado simultaneamente no canal do YouTube do artista.

O projeto representa um ponto de virada e transformação pessoal e profissional na vida de Sampaio, além de revelar o amadurecimento do seu trabalho em termos artísticos. O termo “astro” – nome comum a todos os corpos celestes – vem para reforçar a ideia de que os seres são feitos de troca de luz, inspiração, brilho e talento. Assim como Pedro é tocado por diversas pessoas, outros também podem ser tocados por ele.

SERVIÇO

Acesso: B32 – Av. Faria Lima, 3732

Hora: 18h30

Evento gratuito