Pedro Mariano leva o show “Novo Capítulo” ao Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano

Contabilizando mais de 29 anos de carreira, 12 álbuns lançados e quatro indicações ao Grammy Latino, Pedro Mariano leva seu recente trabalho para um show imperdível, que acontece na cidade de São Caetano, município de São Paulo, no dia 12 de julho. A apresentação acontece no Teatro Paulo Machado, com ingressos já à venda.

O repertório do show foi selecionado para apresentar o Álbum Novo Capítulo, somando-o ao extenso repertório de sua carreira. O público pode esperar canções que marcaram uma geração e foram entoadas pelo artista Brasil afora, como “Um pouco mais perto” (Ana Carolina/Chiara Civello/Edu Krieger), “Simplesmente” (Samuel Rosa/Chico Amaral) e “Livre pra Viver” (Bernardo Vilhena/Claudio Zoli), além de músicas de seu novo álbum, como “Bem Perto” (Dan Torres/Bibi/Pedro Mariano), “Era Pra Ser” (Dudu Borges/Pedro Mariano) e “Antes que o mundo Acabe” (Wilson Sideral).

“Eu e Dudu Borges, produtor do Álbum Novo Capítulo, propomos uma diversidade sonora tanto na mescla de instrumentos acústicos e elementos eletrônicos, quanto na alternância entre músicas mais tradicionais com vertentes do samba e as mais ‘boleradas’”, comenta Mariano.

Guiado pela vontade de festejar os novos tempos, Pedro se reúne ao quarteto que o acompanha há anos: Conrado Goys (Violões), Leandro Matsumoto (Baixo), Thiago Gomes (Bateria) e Renato Silva (Teclados).

“O público pode esperar muita emoção, do começo ao fim”, adianta Pedro.

A marca de Pedro Mariano se consolida entre seu público, fazendo com que mais pessoas passem a conhecer e reverenciar um dos maiores intérpretes de nosso país.

Serviço

Show “Novo Capítulo”, de Pedro Mariano, em São Caetano do Sul/SP

Data: 12 de julho (sexta-feira)

Horário: 21h

Local: Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho – Al. Conde de Porto Alegre, 840 – Santa Maria, São Caetano do Sul/SP

Classificação: Livre

Link para ingressos: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-pedro-mariano-novo-capitulo-teatro-municipal-paulo-machado-de-carvalho-shows-618183861993583.html