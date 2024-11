Pedra Branca faz show no Sesc Belenzinho

O Sesc Belenzinho traz a banda que faz mistura de músicas étnicas e world music Pedra Branca no dia 16 de novembro, sábado as 21h no Teatro, com ingressos de R$ 18 (Credencial Sesc) a R$ 60 (inteira).

Neste show, a banda mostra repertório dos discos Terrakota (2023), Unus Mundus (2020), Religare (2018), DNA (2014) e do clássico Feijoada Polifônica (2006), trabalhando o conceito de fusão de banda com o eletrônico programado e executado como arranjo das composições, por meio de instrumentos como o sitar, didgeridoo, berimbau, darbuka, pandeiro, flautas, sax, baixo e bateria eletrônica e acústica.

Pedra Branca é um projeto multicultural que utiliza instrumentos étnicos e timbres eletrônicos. Iniciou em 2001 por Luciano Sallun, o projeto ganhou repercussão nacional devido às suas produções contemporâneas de identidade própria e inovadora, que fundem a música étnica mundial de forma brasileira, com a fusão de vertentes como jazz, triphop, dub, global beats, downtempo. O projeto tem oito álbuns lançados.

Em 2004, lançaram o primeiro álbum do mesmo nome Pedra Branca. E em 2006 saiu o segundo e clássico álbum Feijoada Polifônica.

No ano de 2009, o terceiro álbum intitulado de Organismo Eletrônico, e o DVD em parceria com a Companhia de Danças de Diadema o espetáculo Crendices, quem disse? por Ana Bottosso e direção musical de Luciano Sallun. De 2010 até início de 2011 ficaram em turnê com o álbum Organismo Eletrônico, algumas especiais apresentações com o Pedra Branca Performances e em cartaz com espetáculo Crendices. Ainda neste ano foi criada a trilha sonora para o espetáculo Ragas do Grupo Ares de acrobacias aéreas, por Monica Alla e direção musical de Luciano Salun. Em 2010 tocaram no Teatro Municipal da Cidade do México.

Em 2011 lançaram o último cd Rádio Global. Em 2012 e 2013 fizeram turnê do álbum Radio Global. Lançaram o quinto álbum DNA em 2014 pela Merkaba Music. Em 2014 tocaram no Le Berges Festival em Paris-FR. E circularam em turnê pelo Brasil em diversos estados. Lançaram o sexto álbum Religare em 2018, show de lançamento realizado no Sesc 24 de maio.

Em 2019 estiveram no renomado Festival na Hungria, Ozora Festival, fizeram turnê de 9 shows pela Itália. Em 2020 lançaram o sétimo álbum, Unus Mundus.

Em 2023, lançaram o oitavo álbum Terrakota, que é fruto da pesquisa entre o universo da world music contemporânea, música eletrônica e orgânica.

Serviço

Show: Pedra Branca

Dia 16 de novembro. Sábado, às 21h.

Valores: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada), R$ 18 (Credencial Sesc).

Ingressos à venda no portal sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc.

Limite de 2 ingressos por pessoa.

Local: Teatro (374 lugares). Classificação: 14 anos. Duração: 90 min.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

sescsp.org.br/Belenzinho

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metrô Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)

Sesc Belenzinho nas redes

