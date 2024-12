Pedestre morre em acidente na Rodovia Anhanguera

Um grave acidente ocorrido na noite de terça-feira, 24 de outubro, resultou na morte de um pedestre na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Jundiaí, São Paulo. O incidente aconteceu por volta das 22h, no quilômetro 59 da via.

A vítima tentava atravessar do acostamento para o canteiro central quando foi atingida por um veículo. De acordo com informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a situação foi rapidamente atendida por equipes da Polícia Militar Rodoviária e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Infelizmente, o homem não sobreviveu aos ferimentos e faleceu no local.

Em razão do acidente, uma parte da rodovia precisou ser interditada, mas o tráfego na área continuou a fluir pelo acostamento até a última atualização disponível.

Esse trágico evento ressalta a importância da segurança nas estradas e a necessidade de cautela ao transitar em áreas de intenso movimento.